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12 апреля 2023 16:54

Названо самое сложное слово для петербуржцев в тексте Тотального диктанта 2023 года

414 петербуржцев написали Тотальный диктант на пятерку в 2023 году
Элеонора КУРЮМОВА
Самым сложным словом для петербуржцев стала «переферия».

Самым сложным словом для петербуржцев стала «переферия».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итоги Тотального диктанта, прошедшего в Петербурге, появились в сети Интернет 12 апреля. Как стало известно, всего в Северной столице на проверку своих знаний русского языка записались девять тысяч человек. Но дошли до площадки только 7404 участника. Остальные, предположительно, писали онлайн. В городе, по итогам оценки работ, насчитали 414 отличников. Об этом сообщила координатор проверки Тотального диктанта Рената Гонсо.

От общего числа участников отличники составили целых 5,5 процента.

От общего числа участников отличники составили целых 5,5 процента.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Самым трудным словом для петербуржцев оказалась «периферия». А из словосочетаний – «иметь в виду». Даже безусловно грамотные люди, участвовавшие в диктанте, написали «ввиду» слитно. В пунктуации вопросы вызвала конструкция «прежде всего» в первом предложение. В контексте она фигурировала как наречие и не обособлялась запятыми, – рассказала член Орфографической комиссии РАН и Совета по русскому языку при Президенте РФ Светлана Друговейко-Должанская.

414 участников написали диктант на пятерку.

414 участников написали диктант на пятерку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, в других регионах проблемой для участников стало слово «сызмальства». Член комиссии также подчеркнула, что в городе достаточно высокий уровень грамотности – целых 5,5 процента отличников от общего числа участников. К слову, рекорды Петербург поставил не только в количестве пятибальников, но и в возрасте участников мероприятия. Так, на «отлично» с заданием справилась 92-летняя пенсионерка Сима Грошева. А среди учеников школ прекрасные результаты показала восьмилетняя Ника Коновалова из первой английской школы.

Ранее spb.kp.ru писала, что отличные результаты в написании «Тотального диктанта 2023» в Петербурге показали 23 иностранца.

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