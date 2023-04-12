Названо самое сложное слово для петербуржцев в тексте Тотального диктанта 2023 года

Самым сложным словом для петербуржцев стала «переферия». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итоги Тотального диктанта, прошедшего в Петербурге, появились в сети Интернет 12 апреля. Как стало известно, всего в Северной столице на проверку своих знаний русского языка записались девять тысяч человек. Но дошли до площадки только 7404 участника. Остальные, предположительно, писали онлайн. В городе, по итогам оценки работ, насчитали 414 отличников. Об этом сообщила координатор проверки Тотального диктанта Рената Гонсо.

От общего числа участников отличники составили целых 5,5 процента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Самым трудным словом для петербуржцев оказалась «периферия». А из словосочетаний – «иметь в виду». Даже безусловно грамотные люди, участвовавшие в диктанте, написали «ввиду» слитно. В пунктуации вопросы вызвала конструкция «прежде всего» в первом предложение. В контексте она фигурировала как наречие и не обособлялась запятыми, – рассказала член Орфографической комиссии РАН и Совета по русскому языку при Президенте РФ Светлана Друговейко-Должанская.

414 участников написали диктант на пятерку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, в других регионах проблемой для участников стало слово «сызмальства». Член комиссии также подчеркнула, что в городе достаточно высокий уровень грамотности – целых 5,5 процента отличников от общего числа участников. К слову, рекорды Петербург поставил не только в количестве пятибальников, но и в возрасте участников мероприятия. Так, на «отлично» с заданием справилась 92-летняя пенсионерка Сима Грошева. А среди учеников школ прекрасные результаты показала восьмилетняя Ника Коновалова из первой английской школы.

Ранее spb.kp.ru писала, что отличные результаты в написании «Тотального диктанта 2023» в Петербурге показали 23 иностранца.