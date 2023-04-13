Первые фото новой Lada, которую начнут выпускать на бывшем заводе Nissan в Петербурге, появились в Сети

«АвтоВАЗ» начнет в июне выпускать новый кроссовер на бывшем заводе Nissan в Петербурге / Фото: t.me/maximkadakov

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь принадлежит "АвтоВАЗу" скоро оживет. Здесь начнут выпускать новый кроссовер Lada X-Cross 5. В среду, 12 апреля 2023 года, модель представили на дилерской конференции автоконцера, которая состоялась в Сочи. Ожидается, что производство запустят уже в июне этого года. Об этом рассказал автомобильнй обозреватель Максим Кадаков.

- Цифра на модели условно обозначает размер машины. Позже представят более крупный кроссовер. Седаны, как я думаю, будут иметь другое обозначение, - отметил Кадаков.

Машину официально представили в Сочи / Фото: t.me/maximkadakov

Эксперт добавил, что новый кроссовер от Lada похож на китайский автомобиль FAW Bestune T77. Причем, визуально изменений практически нет, "железо" тоже не изменилось. Турбомотор у автомобиля будет 1,5, шестиступенчатая механика, либо семиступенчатый робот.

Ожидается, что автомобиль начнут выпускать уже в июне / Фото: t.me/maximkadakov

Сколько будет стоить такой автомобиль, пока не сообщается. Предполагается, что цена будет от 2 миллионов рублей и выше.

Напомним, что раньше завод принадлежал Nissan. Но компания покинула Россию из-за проблем с поставками. Производство перешло в руки "АвтоВАЗ", который планирует уже в этом году выпустить в Петербурге более 400 автомобилей.