Первые в этом сезоне клещи с боррелиозом укусили петербуржцев

Сезон клещей начался в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Петербурге исследовали первые 20 клещей в этом сезоне. У четырех из них подтвердилось подозрение на боррелиоз. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

- Напоминаем, что снятых с себя клещей обязательно нужно привезти на лабораторное исследование. Но нужно понимать, что клеща возьмут только после осмотра человека, которого укусило насекомое, - напомнили в больнице.

Также петербуржцам объяснили, что вытаскивать клеща нужно вместе с головкой. Давить на насекомое пальцами категорически нельзя, потому что так в кровь могут попасть возбудители клещевых инфекций.

Для того, чтобы точно не заразиться боррелиозом и другими болезнями, предлагается вакцинироваться от клещевого энцефалита. Плановая вакцинация обычно проходит осенью. Возможна и экстренная вакцинация в летний период.