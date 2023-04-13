Более 40 точек по продаже корюшки откроются в Петербурге с 15 апреля

Сезонная торговля корюшки в Петербурге начнется с 15 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начинается сезон корюшки. Эта рыбка по-истине является брендом Северной столицы. Многие рестораны весной меняют свое меню, придумывая самые разнообразные блюда с корюшкой. Но а все желающие смогут купить рыбку уже с 15 апреля 2023 года. Именно тогда в городе начнут работу более 40 официальных точек продаже сезонной рыбы. Об этом сообщили в Смольном.

- Продажа корюшки будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга в соответствии с заключенными договорами под сезонную торговлю, - отметили в ведомстве.

Так, продажа корюшки в официальных точках продлится с 15 апреля по 31 мая. Также рыбку могут продавать и в других местах и другое время.

Отметим, что точки продаж откроются только в 12 районах Санкт-Петербурга. Причем, например, в центре города будет лишь одна точка на Воскресенской набережной, а в Адмиралтейском районе не будет вовсе. Посмотреть полный список точек продажи корюшки в 2023 году можно по ссылке.

Добавим, что цены на корюшку не низкие. В среднем килограмм такой рыбки может обойтись в 600-800 рублей.