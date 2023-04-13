Спрос на квартиры в новостройках упал на 38% за год в Петербурге

Петербуржцы стали реже покупать квартиры в новостройках. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге в марте 2023 года сократились продажи квартир и апартаментов в новостройках. Этот показатель, по сравнению с мартом прошлого года, снизился на 38 процентов. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Dataflat.Ru.

- Средний бюджет покупки при этом стал выше на 24 процента. Средняя площадь покупаемых квартир увеличилась на 14 процентов. Но рынок все равно отстает от прошлогодних показателей. При расчетах не учитывались части корпусов ЖК «Цветной город» и «Юнтолово», - говорится в сообщении.

Новостройки в Ленинградской области также стали менее востребованными. Выручка с продажи квартир и апартаментов снизилась также на 38 процентов. Хотя цена на квартиры в среднем без учета скидок стала выше на 22 процента, чем год назад.

Напомним, цены на вторичное жилье в Петербурге сократились на 14,1 процентов за год. Средняя цена таких квартир сейчас составляет 10,2 миллиона рублей. Квадратный метр стоит в среднем 187 тысяч рублей.