Движение автобусов до городских кладбищ усилят в Петербурге в честь Пасхи 15 и 16 апреля

Количество автобусов до городских кладбищ увеличат в Петербурге в честь Пасхи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 16 апреля 2023 года, православные верующие отметят светлый праздник Пасхи. По традиции за день перед Пасхой отмечается Великая суббота. Как правила в эти дни верующие посещают не только храмы, но и кладбища, чтобы почтить память своих близких, а также прибраться на могилах после зимы. В честь этого в Санкт-Петербурге будет усилено движение на маршрутах, которые идут до городских кладбищ. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- 15 апреля, в день Великой субботы, и 16 апреля, в праздник Пасхи, общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Для удобства граждан усилим движение сразу на нескольких автобусных маршрутах, - сообщили в комитете.

Отметим, что будет усилено движение на маршрутах до Южного и Северного кладбищ, кладбища у крематория, а также до Иликовского и Казанского кладбищ. Точное расписание с номерами автобусов можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в ночное время в Пасху работа метро или наземного транспорта не запланирована. Также в этом году не будет общегородского крестного хода, поэтому улицы перекрывать тоже не будут.