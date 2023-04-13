Anna Аsti и Jony станут хедлайнерами VK Fest в Петербурге в этом году

Anna Аsti станет хедлайнером VK Fest в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Организаторы музыкального фестиваля VK Fest назвали имена звезд, которые выступят 1 и 2 июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие по традиции пройдет в парке 300-летия Петербурга на берегу Финского залива. Так, на сцену перед зрителями выйдут более 80 артистов. Среди них: Клава Кока, Тося Чайкина, Люся Чеботина, Элджей, Антоха МС, Big Baby Tape, Хаски, HammAli & Navai, Zivert, Jah Khalib, FEDUK, Dabro, Лолита, L’One, Коста Лакоста, MOT, Елка, ИВАНУШКИ International и многие-многие другие. Список певцов еще будет пополняться. Но с хэдлайнерами VK Fest уже определился. В Петербурге это будет Anna Asti и Jony.

Кстати, в этом году встретиться с любимыми исполнителями вживую смогут зрители из пяти разных городов: к Москве, Петербургу и Сочи добавились: Владивосток и Новосибирск.

- Ежегодно мы создаем VK Fest вместе со слушателями: с помощью собственных технологий и рекомендательных систем мы формируем лайнап, который основан на предпочтениях всех пользователей VK Музыки, - отметил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков. - Благодаря этому у нас получается собрать максимально разнообразный список самых популярных артистов.

Актуальную информацию о VK Fest вы всегда можете найти в проекте «Афиша КП».