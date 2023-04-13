Мыло или десерт: Маргарита Дашкевич из Петербурга стала участницей шоу «ОКнутые люди» в Одноклассниках

В числе участников второго эпизода была Маргарита Дашкевич из Санкт-Петербурга. Фото: предоставлено организаторами

28 марта Одноклассники представили первое собственное шоу о хобби «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым. Главными участниками стали пользователи ОК, которые получили возможность продемонстрировать свои таланты и побороться за денежный приз для своего творческого развития.

На протяжении восьми эпизодов зрители вместе с популярными блогерами и артистами будут угадывать хобби героев. В течение всего сезона зрители узнают о более чем 40 необычных увлечениях пользователей, от экстрим-вокала до невероятных трюков на мотоцикле.

В числе участников второго эпизода была Маргарита Дашкевич из Санкт-Петербурга. Мы пообщались с ней и узнали, на что обращать внимание при выборе мыла и погрузились в атмосферу шоу Одноклассников.

– Как вы начали заниматься мыловарением?

Впервые я познакомилась с мыловарением почти десять лет назад, когда была студенткой. Однажды увидела в интернете, как делают мыло, и подумала, что стоит попробовать. В тот момент у меня была цель – начать бизнес и зарабатывать деньги. Тогда же мне стала попадаться реклама других мастеров, я испугалась конкуренции и забросила это дело.

Вот какое необычное мыло делает Маргарита. Фото: предоставлено организаторами

Примерно через пять-шесть лет популярным стало мыло в виде цветов. Я подумала, что это выглядит интересно, и решила еще раз попробовать, но уже как хобби. Не ставила перед собой какие-то грандиозные цели, просто хотела делать подарки знакомым на день рождения. С тех пор я начала делать мыло на подарки. У всех родственников, у сестры, у мамы постоянно дома лежит мыло, которым они пользуются.

Позже я выделила для себя нишу реалистичного мыла. Долгое время изучала, как подбирать цвета, как делать форму. На изучение этих тонкостей ушло достаточно приличное количество времени, и до тех пор, пока я не увидела, что у меня действительно классные работы, я не рассматривала развитие своего хобби как бизнеса. Чтобы больше людей узнало о моем творчестве, я начала развивать группу в ОК и планирую использовать ее как один из ключевых каналов продвижения.

– Как вы попали в шоу «ОКнутные люди» и почему решили участвовать?

Сначала мне даже не верилось, что я правда поеду на шоу, но ближе к старту съемок я начала осознавать и даже немного нервничать, что буду демонстрировать свое хобби на миллионную аудиторию.

Я увидела людей, которые готовятся к эфиру, репетируют свои номера. Меня это тогда так вдохновило! Помню, до шоу я чувствовала, что выгорела, как будто кончились силы и была небольшая апатия. И вот за эти два дня съемок шоу я пересмотрела свое хобби, у меня появилось вдохновение и идеи что-то создавать. Стала будто другим человеком.

На самих съемках атмосфера была очень дружелюбная, располагающая. Я познакомилась с некоторыми участниками, поговорила во время подготовки и пообщалась уже после съемок. Интересно было послушать про их опыт и посмотреть, чем они занимаются. И вообще, очень полезно расширять свой кругозор и узнавать новые направления хобби и увлечений.

Маргарита говорит, что делает не мыло, а настоящий десерт. В этом секрет качества ее продукции. Фото: предоставлено организаторами

– Поделитесь секретом, как у вас получается настолько реалистичное мыло?

Чтобы мыло получилось реалистичным, я иду в продуктовый магазин и выбираю там необходимые ингредиенты, будто готовлю не мыло, а настоящий десерт. Допустим, готовлю мыло в виде тарталетки с малиной. Для этого мне нужно отдельно найти тарталетку и отдельно – ягоды малины. Потом я это все приношу в свою домашнюю мастерскую.

Я стараюсь максимально совмещать картинку так, чтобы она соответствовала запаху. Поэтому, если у меня десерт с ягодами, то ягоды в мыле тоже пахнут ягодами, а выпечка – выпечкой. Для этого я добавляю ароматические масла, которые специально покупаю для создания косметики.

– Что вы добавляете в мыло, чтобы оно было не только красивым, но и полезным для кожи?

Основа состава – жирные масла: оливковое, кокосовое, миндальное, в зависимости от рецепта. А также различные добавки в виде меда, экстрактов, отваров трав или эфирных масел. Например, зимой кожа склонна к сухости, и в мыле можно немного увеличить процент определенных масел, чтобы оно более деликатно очищало кожу, не травмировало и не пересушивало ее.

– Как нужно выбирать мыло в магазине?

То, что есть на прилавках магазинов, как правило, имеет очень небольшое содержание масел – основы состава мыла. Мне кажется, масс-маркету невыгодно делать такие виды мыла. Поэтому по возможности старайтесь обращать на это внимание при покупке мыла в обычном магазине и не ориентируйтесь на надписи «с экстрактом лаванды» или еще чего-то. Очень часто процент натуральных экстрактов в мыле совсем маленький, и вы их даже не почувствуете.