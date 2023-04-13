Мать из Ленобласти задержали после смерти двухлетней дочери из-за падения с четвертого этажа

Двухлетняя девочка умерла в больнице спустя несколько дней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двухлетняя девочка погибла в Ленинградской области 9 апреля, выпав из окна четвертого этажа. Малышка осталась без присмотра матери, забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка. Врачи несколько дней боролись за жизнь девочки, но из-за полученных травм она умерла в больнице.

- Жительница Тосненского района грубо нарушила свои обязанности по заботе о здоровье своего ребенка, оставив ее без присмотра в комнате с открытым окном. Мать задержали и в ближайшее время предъявят ей обвинение, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Известно, что мама девочки – гражданка иностранного государства. Женщине 25 лет. Полицейские возбудили на нее уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи Тосненского района выясняют все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты собирают необходимые доказательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двухлетняя девочка выпала из окна в Ленобласти

Все произошло из-за недосмотра матери ребенка (подробнее)