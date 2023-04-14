Сусанна Цирюк: Женщинам в театре не стоит доказывать, что ты работаешь не хуже мужчин

Сусанна из музыкальной семьи, ее сын продолжает династию. Фото: пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой…» - эти строки знакомы многим. Знаменитая песня «Бель» из мюзикла по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» в свое время звучала буквально из каждого утюга, однако мало кто знает, что эти стихи принадлежат даме и не просто поэтессе, а лауреату премии «Золотая маска», известному российскому режиссеру-постановщику Сусанне Цирюк. Совсем недавно она стала новым главным режиссером Театра юных зрителей (ТЮЗ) имени Александра Брянцева. Мы побеседовали с ней сразу после назначения.

- Сусанна Юрьевна, поздравляем вас с новой должностью! Каким образом судьба привела вас в петербургский ТЮЗ?

- Спасибо за поздравление! Предложение директора театра Светланы Лаврецовой возглавить труппу легендарного ТЮЗа имени Брянцева стало для меня совершенной неожиданностью. Некоторое время я колебалась, решиться ли мне на такой серьезный шаг, но Светлана Васильевна сумела найти нужные и убедительные слова - и вот я здесь. Я искренне полюбила труппу ТЮЗа еще во время постановки «Алых парусов» в 2019 году, восхищаюсь ей и всячески постараюсь оправдать такое доверие.

Со спектакля «Алые паруса» началось плотное сотрудничество. Фото: пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева

- Что теперь изменится в театре?

- Время покажет. Для начала надо суметь завоевать уважение труппы и постараться сделать жизнь театра еще более насыщенной и интересной. Прежде всего приглашать на постановки лучших маститых и самых перспективных молодых режиссеров, найти хорошие пьесы для старшего поколения артистов, интересный материал для тюзовских «новобранцев» и многое другое. Для меня крайне важно, что во всех этих аспектах мы абсолютно единодушны с директором театра, а значит, результат будет.

- Когда четыре года назад вы поставили в ТЮЗе мюзикл «Алые паруса», это произвело фантастический эффект. Какая сейчас судьба у этого спектакля?

- Актеры ТЮЗа имени Брянцева очень талантливы, невероятно трудоспособны, умеют существовать в ансамбле с партнерами и обладают синтетическими навыками. Между нами быстро возникло взаимопонимание, нам было интересно друг с другом, репетиции доставляли удовольствие и радость - и эта радость передалась публике. Спектакль уже четыре года идет при аншлаге!

- Существует мнение, что режиссер - это жесткая мужская профессия. Вы с этим согласны?

- Знаете, это как с пловом: если мужчина в принципе умеет готовить, он приготовит плов лучше, чем женщина. Поэтому, конечно, профессия мужская, а женщинам-режиссерам я бы посоветовала не превращать свою жизнь в ежедневное доказательство того, что ты работаешь не хуже режиссеров-мужчин. Лично я никогда не комплексовала по этому поводу. Я люблю свою профессию и неплохо ей владею, а сравнения оставим критикам и публике.

- Расскажите, пожалуйста, о ваших корнях, о вашем сыне.

- Мой папа, Юрий Петрович Цирюк, учился как виолончелист у Ростроповича. В год выпуска Мстислав Леопольдович подарил ему одну из своих потрясающих виолончелей как любимому ученику! Мама, Нина Ивановна Солдатенкова, работала концертмейстером. Сын, Митя Нилов, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию как перкуссионист и Йельский университет по классу сольная маримба и виброфон. В 2019 году он победил в одном из самых престижных в мире музыкальных конкурсов - CAG в Нью- Йорке. Сейчас Митя живет в Москве, он успешный солист и дирижер. Я очень им горжусь.

- Вы известный либреттист, автор текстов культовых мюзиклов «Бал вампиров», «Граф Монте-Кристо», «Аладдин» и других. Все знают ваши стихи к хитам - «Бэлль» из «Нотр-Дам де Пари» и «Короли ночной Вероны» из «Ромео и Джульетты». Расскажите подробнее об этих работах.

- Я ни в коей мере не считаю себя поэтом и не являюсь им - пишу стихи только на готовую музыку. В основном это эквиритмические переводы мюзиклов и песен. Это очень сложно и увлекательно - найти соответствия в русском языке, уложить их ритмически в музыкальные фразы, сделать удобными для вокального исполнения и восприятия на слух публики. Я очень люблю этим заниматься, у меня на счету уже восемь лицензионных русских версий известных мюзиклов, множество отдельных песен.

- Как у вас на все хватает времени и остаются ли силы на что-то, кроме работы?

- Да, действительно, проектов и приглашений у меня много. Однако теперь придется дозировать количество выездных постановок и с головой погрузиться в жизнь театра, иначе мое назначение бессмысленно. Как я все успеваю? Приходится тщательно все планировать, никого не подводить, маниакально придерживаться четкого рабочего графика, чтобы оставалось время на нормальную жизнь.