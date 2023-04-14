Солнца не будет: Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на выходные

В Петербурге на выходных немного потеплеет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на выходных. Несмотря на то, что в Северной столице стало холоднее, осадков в городе не предвидится. Но синоптик прогнозирует облачность, а солнце, по его словам, будет появляться изредка.

- Сегодня еще в городе солнечно, но с юга по периферии антициклона поднимаются облака, - отметил Колесов 14 апреля в своем телеграмм-канале.

Восточный ветер будет дуть все выходные дни. Потепление тоже порадует петербуржцев, но воздух начнет прогреваться медленно. В субботу потеплеет до девяти градусов, а в воскресенье до 12 градусов со знаком плюс.

Погулять по теплому ночному Петербургу пока не получится: если и захочется пройтись по историческим улицам, то придется потерпеть нулевые температуры. На севере города столбик термометра опустится даже до отрицательных отметок.