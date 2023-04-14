Заставляли пить из лужи и есть грязь: Трое школьников сняли на видео издевательства над девятилетним мальчиком в Петербурге

Трое школьников сняли на видео издевательства над 9-летним мальчиков в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку очередного случая детской жестокости. Ученики четвертого класса издевались над девятилетним мальчиком, заставляя его пить из грязной лужи и есть собачьи экскременты. Причем все это дети снимали на видео. О случившемся узнала мать мальчика и 12 апреля 2023 года обратилась в полицию. Об этом сообщает главном управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полиции 37-летняя женщина рассказала, что 9 апреля во дворе дома 5 корпус 3 по улице Руднева трое учеников 4 класса одной из средних школ совершили в отношении ее девятилетнего сына противоправные действия, и снимали это на видео, - рассказали в полиции.

Старшие мальчишки заставили ребенка пить из лужи, облизывать палки, а также класть в рот разные предметы, которые валялись на земле во дворе, в том числе и собачьи экскременты. По предварительным данным, мальчик пошел на это, чтобы защитить старшую сестру, которую гнобили дети.

Полиция уже установила виновных детей. На их родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию. В дальнейшем материалы полицейской проверки были переданы в следственные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения. Также проверкой занялась прокуратура города.