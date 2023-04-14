Катерам и корабликам разрешат ходить по рекам и каналам Петербурга с 17 апреля

Прогулочные катера и кораблики начнут ходить по рекам и каналам Петербурга с 17 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 17 апреля 2023 года открывается движение по рекам и каналам города для маломерных судов. Это значит, что прогулочным катерам и экскурсионным корабликам официально разрешено начинать сезон. Пока что кататься по воде еще холодно, но зато Петербург красив с воды в любое время года. Информация об открытии навигации появилась 14 апреля 2023 года на портале администрации города.

- Открыть водные пути Санкт-Петербурга с 8:00 часов 17 апреля 2023 года для движения судов организаций и индивидуальных предпринимателей, - говорится в распоряжении комитета по транспорту.

Также в комитете подчеркнули, что владельцам судов и организаторам перевозок не стоит забывать о коронавирусных мерах предосторожности, чтобы клиенты и сами работники были в безопасности.

Отметим, что с начала апреля на реках города уже появились кораблики, которые начали возить первых желающих прокатиться. Но пока это было еще не официально.

Также напомним, что с 10 апреля в Петербурге начался сезон разводки мостов. Это значит, что теперь по ночам мосты через Неву будут разводить и попасть на другой берег будет затруднительно.