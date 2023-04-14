Суд рассмотрит апелляцию на арест террористки Дарьи Треповой 24 апреля

Сейчас Трепова находится в СИЗО в Москве. Фото: СК

Апелляционную жалобу по делу о предполагаемой террористке Дарье Треповой рассмотрит Московский городской суд. Заседание назначено на 24 апреля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

- Судебное заседание назначено на 24 апреля в 12:00, - рассказали в суде информационному агентству.

Напомним, Дарью Трепову после взрыва в петербургском кафе этапировали в Москву. Там было принято решение арестовать обвиняемую на два месяца, до 2 июня. Позже стало известно о том, что защита Треповой хочет обжаловать заключение под стражу.

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел 3 апреля на встрече петербуржцев с военным корреспондентом Владленом Татарским. Трепова принесла золотую статуэтку в виде бюста и вручила ее Татарскому. Подарок взорвался, военкор погиб. Из-за взрыва тогда пострадали более 40 человек.

Напомним, накануне суд отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, который, по версии следствия, знал о планируемом теракте, но все равно поселил Трепову в своей квартире и не сообщил ни о чем в полицию. Парня обвинили в укрывательстве преступницы.