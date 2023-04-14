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Общество14 апреля 2023 15:34

Был пост, будет и праздник: «Комсомолка» вместе с блогерами приготовила пасхальные угощения по необычным рецептам

Кулинарный мастер-класс продолжил цикл «Время есть»
Иван МАЛЬКОВ
В преддверии пасхи «Комсомолка» провела особую кулинарную встречу из цикла «Время есть».

В преддверии пасхи «Комсомолка» провела особую кулинарную встречу из цикла «Время есть».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что можно увидеть на пасхальном столе у каждой русской семьи? Классическая тройка блюд - это яйца, куличи и творожная пасха. Если с варкой первых справится любой, то вот с двумя другими все куда сложнее. 12 апреля, в преддверии светлого праздника, «Комсомолка» провела особую кулинарную встречу из цикла «Время есть». Напомним, что в ходе проекта известные люди: блогеры, медийные личности, журналисты и партнеры «КП» собираются на тематическом мастер-классе, чтобы в непринужденной обстановке приготовить и дегустировать различные блюда под чутким руководством шеф-повара кулинарной школы-ресторана «Дети на кухне».

ПРАЗДНИЧНОЕ ЕДИНЕНИЕ

В Петербурге предпасхальная неделя определенно удалась - все дни было тепло и светило солнце. В день мастер-класса теплые лучи весело пробивались через окна, играя на лицах участников. За одним общим столом собрались известные женщины блогеры вместе со своими мужьями и детьми. Первым делом все разделились на 2 команды кулинаров. Одна готовила нарядный и ароматный кулич, а другие - вкусную и полезную творожную пасху.

В мире существует великое множество рецептов куличей. В этот раз блогеры готовили дрожжевой кулич с добавлением в тесто творога и изюма. Во время мастер-класса шеф-повар Александр активно помогал каждому советом и делился своими профессиональными «лайфхаками».

- Очень важно вымешивать и обминать тесто голыми руками, - заметил Александр. - Пекарям вообще запрещено использовать перчатки, так как они могут порваться и испортить своими частями все тесто. Кроме того, в перчатках на руках гораздо быстрее скапливаются бактерии.

Чтобы кулич равномерно пропекся и не пригорел гости использовали специальные жаропрочные силиконовые формы для выпечки от петербургского многопрофильного холдинга «ХОРС».

Чтобы кулич равномерно пропекся и не пригорел гости использовали специальные жаропрочные силиконовые формы для выпечки от петербургского многопрофильного холдинга «ХОРС».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что самое важное в приготовлении кулича? Чтобы он равномерно пропекся и не пригорел! А в специальных жаропрочных силиконовых формах для выпечки от партнера проекта - петербургского многопрофильного холдинга «ХОРС» - по другому и невозможно. Если не знали, рассказываем: компания уже многие годы занимается изготовлением высококачественных товаров из силикона и предлагает широкий ассортимент продукции для использования дома, в автомобиле, для спорта, здоровья и детей. Ассортимент компании, насчитывающий более 400 наименований товаров и постоянно расширяется. С 2001 года и по сей день «ХОРС» остается самым крупным в России производителем силиконовых изделий. В этом компании помогает собственный завод в Ленинградской области, который оснащен европейским оборудованием и сертифицирован международными системами соответствия качества. Поставщиками сырья для «ХОРС» являются ведущие мировые производители, что обеспечивает высокое качество и прекрасные технические характеристики изделий. Также на всю продукцию холдинга получены необходимые российские сертификаты.

- Чтобы тесто на прилипало к форме используйте «Французскую рубашку», - продолжал Александр. - Смажьте форму сливочным маслом, а затем приворошите мукой. И еще совет: если кто-то в вашей семье не любит изюм, то можете заменить его любыми другими сушеными фруктами или ягодами, кусочками шоколада, цукатами или орехами.

ПОЛЕЗНОЕ ЛАКОМСТВО

Творожная пасха или паска - издревле была традиционным праздничным лакомством в центральных и северных областях России. Сегодня ее готовят не так часто как куличи, а зря. Ведь в состав этого вкусного блюда входят полезные продукты: творог, йогурт и мед.

В приготовлении пасхи кулинары использовали йогурт от бренда «Слобода».

В приготовлении пасхи кулинары использовали йогурт от бренда «Слобода».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В готовке кулинары использовали йогурт от партнера проекта - торговой марки «Слобода» Компании «ЭФКО». А между делом пробовали вкуснейшие йогурты «Слобода». Они обладают очень мягким и нежным вкусом, кроме того, они являются превосходным источником белка, кальция, магния и витаминов группы В.

Йогурты «Слобода» - это живительная сила натуральных продуктов и самой природы в каждом ингредиенте. Такая концепция позволяет расслабиться и доверить вопросы качества и заботы о питании профессионалам, а самим наслаждаться каждым моментом, проводимым с семьей.

Блогеры украсили творожную пасху шоколадом и медовыми гранулами от компании «МЕДОВЫЙ ДОМ».

Блогеры украсили творожную пасху шоколадом и медовыми гранулами от компании «МЕДОВЫЙ ДОМ».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также для пасхи участники использовали различные ингредиенты от партнера проекта - компании «МЕДОВЫЙ ДОМ». В ход шло яблочное и абрикосовое повидло и джемы, разные виды меда, а также медовые гранулы, которые отлично подошли для украшения получившегося блюда. Кстати, гранулы добавят сладкие медовые ноты и другим блюдам: утренней каше и травяному чаю

- Наша компания «МЕДОВЫЙ ДОМ» производит и поставляет фасованный мед и кондитерские изделия, травяные чаи, а также мясную и рыбную премиальную консервацию, - рассказала управляющая компании Эмилия Агеева. - Мы являемся лауреатом премии правительства РФ в области качества, а также производителем, соответствующим мировым стандартам системы FSSC 22000 и SMETA, входим в лигу зеленых Брендов. Были очень рады выступить в качестве партнера на мероприятии «Время есть», приуроченном к Пасхе. К этому святому Празднику мы готовы предложить вниманию покупателей широкий ассортимент нашей продукции к любому столу.

В момент приготовления полезного лакомства, Александр не переставал удивлять своими поварскими хитростями.

- Чтобы спрессовать и правильно поместить пасху в специальную форму я советую использовать обычную медицинскую шапочку, - подсказал Александр. - Ее можно купить в любой аптеке и она прекрасно подойдет для формирования красивой и ровной формы.

УДАЧНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

В результате кропотливой работы взрослых и детей на столе красовались несколько красивых и ароматных куличей, а также эффектный творожный десерт с яркой и аппетитной шоколадной шапкой, дополненной медовыми гранулами. Кто-то сразу приступил к дегустации. Другие решили забрать свой кулинарный шедевр домой для родных.

По словам участников, они побывали на очень полезной репетиции светлого пасхального дня.

По словам участников, они побывали на очень полезной репетиции светлого пасхального дня.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда же мастер-класс подошел к концу, блогеры хором признались, что стали участниками удачной и очень полезной репетиции светлого пасхального дня. Каждый взял на заметку «фишки» и советы от шеф-повара и поблагодарил «Комсомолку» за праздничное настроение.

Пасхальный мастер-класс стал уже второй встречей из большого цикла «Время есть». Впереди еще много интересного! Следите за нашими новостями и берите на заметку самые интересные рецепты!

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт творожного кулича

БЕРЕМ:

Тесто 1

Молоко - 30 г

Мука высший сорт - 20 г

Сахар - 10 г

Дрожжи свежие - 8 г

Тесто 2

Яйцо - 1 шт (50 г)

Сахар - 75 г

Сливочное масло 82,5 % - 35 г

Творог 5% - 125 г

Мука высший сорт - 150 г

Изюм - 30 г

Клюква вяленая - 30 г

Цедра 1 апельсина.

Сахар( для сиропа) - 50 г

Вода (для сиропа) - 50 г

Для глазури

Белок пастеризованный - 40 г

Сахарная пудра - 200 г

Сок лимона - 5 г

НУЖНО:

В равной пропорции смешать сахар и воду. Нагреть до кипения. Залить горячим сиропом сухофрукты, дать настояться. По вашему желанию можно также использовать сок от апельсина для приготовления сиропа.

Тесто 1: Смешать все ингредиенты в небольшой чаше, накрыть пищевой пленкой, убрать в теплое место на 20-30 мин.

Тесто 2: Сахар перемешать с цедрой апельсина. Сливочное масло (комнатной температуры) растереть с апельсиновым сахаром в большой чаше. Добавить яйцо, перемешать. Затем добавить тесто 1. Перемешать. Высыпать муку (просеянную). Замесить тесто. В конце добавить творог. Сформовать шар. Убрать в теплое место, накрыв пищевой пленкой, на 30 мин. Затем сделать обминку. Добавить отжатые сухофрукты и убрать еще на 50 мин в теплое место.

Переложить в формы для выпечки 1-2 шт. Дать подняться в 2 раза, а затем выпекать при 170 градусах в заранее разогретой духовке, в течение 20-30 мин. Проверить на деревянную шпажку или термометр щуп (96 градусов - готовое изделие).

Взбиваем ингредиенты для глазури до пышного состояния. Затем добавляем сок лимона и поливаем глазурью кулич.

Рецепт пасхи творожной с вишней

БЕРЕМ:

Творог 5% -150 г

Мед липовый - 20 г

Йогурт термостатный - 50 г

Сливочное масло 82.5% -100

Желатин - 3-5 гр

Вишня замороженная - 100 гр

Сахар - 20 гр

Крахмал кукурузный - 10 гр

НУЖНО:

Подготовить форму для пасхи.

Проложить внутри чистой марлей.

Желатин замочить в холодной воде.

Вишню разморозить, нагреть в небольшом ковшике примерно до 30 градусов, добавить сахар с крахмалом, перемешать с помощью венчика.

Довести до кипения и проварить до загустения.

В конце ввести набухший желатин.

Мед, йогурт и творог смешать в чаше с помощью миксера, затем добавить масло комнатной температуры. Взбить.

Творожную массу смешать с вишней, а затем выложить в форму, проложенную марлей.

Убрать в холодильник на ночь для стабилизации.

КОНКРЕТНО

«Комсомольская правда» благодарит кулинарную школу-ресторан «Дети на кухне» за предоставление уютной площадки.

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