Был пост, будет и праздник: «Комсомолка» вместе с блогерами приготовила пасхальные угощения по необычным рецептам

В преддверии пасхи «Комсомолка» провела особую кулинарную встречу из цикла «Время есть». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что можно увидеть на пасхальном столе у каждой русской семьи? Классическая тройка блюд - это яйца, куличи и творожная пасха. Если с варкой первых справится любой, то вот с двумя другими все куда сложнее. 12 апреля, в преддверии светлого праздника, «Комсомолка» провела особую кулинарную встречу из цикла «Время есть». Напомним, что в ходе проекта известные люди: блогеры, медийные личности, журналисты и партнеры «КП» собираются на тематическом мастер-классе, чтобы в непринужденной обстановке приготовить и дегустировать различные блюда под чутким руководством шеф-повара кулинарной школы-ресторана «Дети на кухне».

ПРАЗДНИЧНОЕ ЕДИНЕНИЕ

В Петербурге предпасхальная неделя определенно удалась - все дни было тепло и светило солнце. В день мастер-класса теплые лучи весело пробивались через окна, играя на лицах участников. За одним общим столом собрались известные женщины блогеры вместе со своими мужьями и детьми. Первым делом все разделились на 2 команды кулинаров. Одна готовила нарядный и ароматный кулич, а другие - вкусную и полезную творожную пасху.

В мире существует великое множество рецептов куличей. В этот раз блогеры готовили дрожжевой кулич с добавлением в тесто творога и изюма. Во время мастер-класса шеф-повар Александр активно помогал каждому советом и делился своими профессиональными «лайфхаками».

- Очень важно вымешивать и обминать тесто голыми руками, - заметил Александр. - Пекарям вообще запрещено использовать перчатки, так как они могут порваться и испортить своими частями все тесто. Кроме того, в перчатках на руках гораздо быстрее скапливаются бактерии.

Чтобы кулич равномерно пропекся и не пригорел гости использовали специальные жаропрочные силиконовые формы для выпечки от петербургского многопрофильного холдинга «ХОРС». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что самое важное в приготовлении кулича? Чтобы он равномерно пропекся и не пригорел! А в специальных жаропрочных силиконовых формах для выпечки от партнера проекта - петербургского многопрофильного холдинга «ХОРС» - по другому и невозможно. Если не знали, рассказываем: компания уже многие годы занимается изготовлением высококачественных товаров из силикона и предлагает широкий ассортимент продукции для использования дома, в автомобиле, для спорта, здоровья и детей. Ассортимент компании, насчитывающий более 400 наименований товаров и постоянно расширяется. С 2001 года и по сей день «ХОРС» остается самым крупным в России производителем силиконовых изделий. В этом компании помогает собственный завод в Ленинградской области, который оснащен европейским оборудованием и сертифицирован международными системами соответствия качества. Поставщиками сырья для «ХОРС» являются ведущие мировые производители, что обеспечивает высокое качество и прекрасные технические характеристики изделий. Также на всю продукцию холдинга получены необходимые российские сертификаты.

- Чтобы тесто на прилипало к форме используйте «Французскую рубашку», - продолжал Александр. - Смажьте форму сливочным маслом, а затем приворошите мукой. И еще совет: если кто-то в вашей семье не любит изюм, то можете заменить его любыми другими сушеными фруктами или ягодами, кусочками шоколада, цукатами или орехами.

ПОЛЕЗНОЕ ЛАКОМСТВО

Творожная пасха или паска - издревле была традиционным праздничным лакомством в центральных и северных областях России. Сегодня ее готовят не так часто как куличи, а зря. Ведь в состав этого вкусного блюда входят полезные продукты: творог, йогурт и мед.

В приготовлении пасхи кулинары использовали йогурт от бренда «Слобода». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В готовке кулинары использовали йогурт от партнера проекта - торговой марки «Слобода» Компании «ЭФКО». А между делом пробовали вкуснейшие йогурты «Слобода». Они обладают очень мягким и нежным вкусом, кроме того, они являются превосходным источником белка, кальция, магния и витаминов группы В.

Йогурты «Слобода» - это живительная сила натуральных продуктов и самой природы в каждом ингредиенте. Такая концепция позволяет расслабиться и доверить вопросы качества и заботы о питании профессионалам, а самим наслаждаться каждым моментом, проводимым с семьей.

Блогеры украсили творожную пасху шоколадом и медовыми гранулами от компании «МЕДОВЫЙ ДОМ». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также для пасхи участники использовали различные ингредиенты от партнера проекта - компании «МЕДОВЫЙ ДОМ». В ход шло яблочное и абрикосовое повидло и джемы, разные виды меда, а также медовые гранулы, которые отлично подошли для украшения получившегося блюда. Кстати, гранулы добавят сладкие медовые ноты и другим блюдам: утренней каше и травяному чаю

- Наша компания «МЕДОВЫЙ ДОМ» производит и поставляет фасованный мед и кондитерские изделия, травяные чаи, а также мясную и рыбную премиальную консервацию, - рассказала управляющая компании Эмилия Агеева. - Мы являемся лауреатом премии правительства РФ в области качества, а также производителем, соответствующим мировым стандартам системы FSSC 22000 и SMETA, входим в лигу зеленых Брендов. Были очень рады выступить в качестве партнера на мероприятии «Время есть», приуроченном к Пасхе. К этому святому Празднику мы готовы предложить вниманию покупателей широкий ассортимент нашей продукции к любому столу.

В момент приготовления полезного лакомства, Александр не переставал удивлять своими поварскими хитростями.

- Чтобы спрессовать и правильно поместить пасху в специальную форму я советую использовать обычную медицинскую шапочку, - подсказал Александр. - Ее можно купить в любой аптеке и она прекрасно подойдет для формирования красивой и ровной формы.

УДАЧНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

В результате кропотливой работы взрослых и детей на столе красовались несколько красивых и ароматных куличей, а также эффектный творожный десерт с яркой и аппетитной шоколадной шапкой, дополненной медовыми гранулами. Кто-то сразу приступил к дегустации. Другие решили забрать свой кулинарный шедевр домой для родных.

По словам участников, они побывали на очень полезной репетиции светлого пасхального дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда же мастер-класс подошел к концу, блогеры хором признались, что стали участниками удачной и очень полезной репетиции светлого пасхального дня. Каждый взял на заметку «фишки» и советы от шеф-повара и поблагодарил «Комсомолку» за праздничное настроение.

Пасхальный мастер-класс стал уже второй встречей из большого цикла «Время есть». Впереди еще много интересного! Следите за нашими новостями и берите на заметку самые интересные рецепты!

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт творожного кулича

БЕРЕМ:

Тесто 1

Молоко - 30 г

Мука высший сорт - 20 г

Сахар - 10 г

Дрожжи свежие - 8 г

Тесто 2

Яйцо - 1 шт (50 г)

Сахар - 75 г

Сливочное масло 82,5 % - 35 г

Творог 5% - 125 г

Мука высший сорт - 150 г

Изюм - 30 г

Клюква вяленая - 30 г

Цедра 1 апельсина.

Сахар( для сиропа) - 50 г

Вода (для сиропа) - 50 г

Для глазури

Белок пастеризованный - 40 г

Сахарная пудра - 200 г

Сок лимона - 5 г

НУЖНО:

В равной пропорции смешать сахар и воду. Нагреть до кипения. Залить горячим сиропом сухофрукты, дать настояться. По вашему желанию можно также использовать сок от апельсина для приготовления сиропа.

Тесто 1: Смешать все ингредиенты в небольшой чаше, накрыть пищевой пленкой, убрать в теплое место на 20-30 мин.

Тесто 2: Сахар перемешать с цедрой апельсина. Сливочное масло (комнатной температуры) растереть с апельсиновым сахаром в большой чаше. Добавить яйцо, перемешать. Затем добавить тесто 1. Перемешать. Высыпать муку (просеянную). Замесить тесто. В конце добавить творог. Сформовать шар. Убрать в теплое место, накрыв пищевой пленкой, на 30 мин. Затем сделать обминку. Добавить отжатые сухофрукты и убрать еще на 50 мин в теплое место.

Переложить в формы для выпечки 1-2 шт. Дать подняться в 2 раза, а затем выпекать при 170 градусах в заранее разогретой духовке, в течение 20-30 мин. Проверить на деревянную шпажку или термометр щуп (96 градусов - готовое изделие).

Взбиваем ингредиенты для глазури до пышного состояния. Затем добавляем сок лимона и поливаем глазурью кулич.

Рецепт пасхи творожной с вишней

БЕРЕМ:

Творог 5% -150 г

Мед липовый - 20 г

Йогурт термостатный - 50 г

Сливочное масло 82.5% -100

Желатин - 3-5 гр

Вишня замороженная - 100 гр

Сахар - 20 гр

Крахмал кукурузный - 10 гр

НУЖНО:

Подготовить форму для пасхи.

Проложить внутри чистой марлей.

Желатин замочить в холодной воде.

Вишню разморозить, нагреть в небольшом ковшике примерно до 30 градусов, добавить сахар с крахмалом, перемешать с помощью венчика.

Довести до кипения и проварить до загустения.

В конце ввести набухший желатин.

Мед, йогурт и творог смешать в чаше с помощью миксера, затем добавить масло комнатной температуры. Взбить.

Творожную массу смешать с вишней, а затем выложить в форму, проложенную марлей.

Убрать в холодильник на ночь для стабилизации.

КОНКРЕТНО

«Комсомольская правда» благодарит кулинарную школу-ресторан «Дети на кухне» за предоставление уютной площадки.

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