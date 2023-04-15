Внешнее кольцо КАД в Петербурге полностью перекроют на шесть месяцев с 16 апреля

На шесть месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга введут масштабное ограничение сразу на полгода. Поэтому автомобилистам нужно быть готовым к пробкам, либо продумывать новые маршруты. С 16 апреля 2023 года закроют большой участок на внешнем кольце КАД между развязками между ЗСД и с Приморским шоссе. Отметим, что ранее дата запланирована перекрытия была 15 апреля, однако ее перенесли на сутки. Об этом сообщили ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с началом работ по реконструкции данного участка с 16 апреля по 15 октября 2023 года движение по нему будет полностью закрыто, - сообщили дорожники.

Пока будут проводиться дороги, весь автомобильный поток с внешнего кольца будет перенаправлен на внутреннее. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.

За время реконструкции рабочие расширят проезжую часть на внешнем кольце КАД до шести полос на участке в 11 километров. В случае, если работы завершатся раньше, об этом сообщат дорожники.