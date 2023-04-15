Оператор АЗС снимал детское порно с мальчиком в Петербурге

Оператор АЗС в Петербурге снимал детское порно с мальчиком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В деле оператора АЗС из Санкт-Петербурга, которого поймали на развращении подростка, появился новый поворот. Выяснилось, что мужчина, помимо этого, что домогался ребенка, еще и снимал детскую порнографию. Это выяснили следователи, когда проводили расследование по его делу. Об этом 15 апреля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 55-летний петербуржец, задержанный по подозрению в развратных действиях с несовершеннолетним, дополнительно изобличен в том, что изготавливал материалы порнографического характера с участием подростка, - сообщил источник.

Следователи обнаружили, что еще с 17 февраля 2017 года по 31 декабря 2019 года мужчина, находясь у себя дома, снимал на фото и видео порнографические материалы с мальчиком 2006 года рождения. На момент начала съемок ребенку было всего 12 лет. Кем является этот подросток заправщику, не уточняется.

Самого мужчину задержали еще в начале апреля, когда стало известно о том, что он надругался над подростком. Сейчас возбуждены уголовные дела по двум статьям. Подозреваемый находится под стражей.