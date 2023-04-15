«Титаник» мог быть боевиком: Идею снять Ди Каприо и Уинслет на носу корабля Кэмерону подсказал русский подводник

Герой России Анатолий Сагалевич рассказал о тайнах создания "Титаника" Фото: Личный архив героя публикации

Обнимающиеся на носу лайнера Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Вряд ли в мире можно найти человека, который бы не видел этот кадр из фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона «Титаник». Но мало кто знает, что идею этой сцены, как и сюжетную линию, режиссеру подкинул Герой России, руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Анатолий Сагалевич. Также он помогал Кэмерону со съемками картины. Об этом к 86-летию столкновения корабля с айсбергом (это произошло в ночь на 15 апреля 1912 года, - примеч. Авт.) рассказал сам глубоководник.

Сагалевич руководит лабораторией глубоководных аппаратов Фото: Личный архив героя публикации

«ТИТАНИК» МОГ БЫТЬ БОЕВИКОМ

С Джеймсом Кэмероном Анатолий Сагалевич познакомился на презентации другого фильма о Титанике, который снял Эл Гиддинс. Кэмерона так сильно потрясли подводные съемки, что он попросил режиссера познакомить его с тем человеком, благодаря которому удалось запечатлеть такие виды. Им и оказался русский глубоководник, спускавшийся на глубину на двух аппаратах «Мир», базировавшихся на судне «Академик Мстислав Келдыш». Так американский режиссер и предложил русскому эксперту помочь ему со съемками «Титаника».

- Когда мы с Джеймсом обсуждали фильм, я вложил в него свои идеи, - признался «КП» Анатолий Сагалевич. - Он хотел делать боевик. А я ему сказал, что мир устал от вашего Голливуда: убийств, крови, насилия. Я предложил: «Покажи нормальный фильм. И, конечно, в центре картины должна быть любовь». Он у меня спросил: «А что такое любовь?» Спросил такое, хотя был много раз женат. Я ему ответил, что любовь - это полет. Он это и изобразил в фильме, когда Джек и Роза на носу лайнера изображают полет.

Знаменитую сцену из фильма режиссеру подсказал Анатолий Сагалевич / Фото: кадр из фильма "Титаник"

Джеймса Кэмерона, по словам Сагалевича, покорили русские подводные аппараты «Мир». Именно поэтому он решил их использовать для съемок. Специально для этого режиссер прилетал в Россию, чтобы их осмотреть.

- Наше преимущество в том, что у нас самые эстетичные глубоководные аппараты, - отмечает подводник. - Это признано всем миром. Поэтому Кэмерон, как только их увидел, буквально и упал на них. Плюсом ко всему наши аппараты ходили парой, это давало много возможностей для съемок. Например, в освещении. На глубине один из аппаратов мог светить, а другой - снимать.

Кэмерон предложил русскому эксперту помочь ему со съемками «Титаника» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие идеи к фильму Джеймсу Кэмерону пришли именно во время погружения в воду к затонувшему «Титанику».

- Мы погружались втроем: я, пилот и Джеймс, - делится Герой России. - Кэмерон исполнял роль режиссера и оператора. У нас на «Мире» была установлена видеокамера. Ее специально для картины сделали в цилиндре, который выдерживал высокое давление. Также для фильма компания выпустила пленку в три раза тоньше, чем обычную, чтобы был больший объем для съемок. В итоге одна кассета у нас была на 20 минут. И каждый спуск мы могли снимать фильм на 20 минут. В процессе этих съемок у Кэмерона и рождались идеи. Он вообще изначально говорил, что ему надо 8 подводных съемок, а снял он около 40.

«У МЕНЯ С ДИ КАПРИО ЕСТЬ СЕКРЕТ»

Во время съемок Сагалевичу удалось пообщаться со многими героями картины, в том числе и с главными персонажами – Лео и Кейт.

- С Ди Каприо мы бросали баскетбольный мячик, и он неплохо бросает! Но мы не играли на очки, просто общались. Были разговоры о подводных делах. Кое-что из того, что он мне говорил, я не могу озвучивать. Отмечу лишь, что у каждого свои проблемы. Это останется нашим секретом. А с Кейт мы говорили о любви. О чем можно еще говорить с женщиной? Только то, что она красивая. Это был непринужденный разговор. Все было легко и ненапыщенно. Да и я сам был актером, мое имя есть в титрах, я играл сам себя. Я есть внутри аппарата, есть на палубе. Я там даже пару слов говорю!

Анатолий Сагалевич и Джеймс Кэмерон Фото: Михаил ФРОЛОВ

За время работы с Джеймсом Кэмероном русский ученый не раз побывал у него дома и успел познакомиться с голливудскими звездами. Среди них: Гибсон, Бронсон.

- Когда я прилетал на съемки, мы жили на корабле. А потом я часто бывал в гостевом доме Джеймса в Лос-Анджелесе в Малибу. Мы даже с женой у него останавливались. Я учил его и его сына играть в баскетбол. Он живет в элитном месте. С одной стороны от Джеймса был дом Мела Гибсона, а с другой - Чарльза Бронсона. Бронсон очень неразговорчивый, жил там один, у него были сложности в личной жизни. А Гибсон оказался общительный. Мы говорили с ним о женщинах. Он даже сказал мне: «Хочу прилететь в Москву». Я ответил: «Приезжай», но он так и не прилетел. А Джеймс бывал.

Анатолий Сагалевич и Джеймс Кэмерон общаются до сих пор, несмотря на политические разногласия двух стран.

- Кэмерон даже мне как-то сказал, что во всем мире у него есть только один друг - это я, - признался «КП» Анатолий Сагалевич. – После «Титаника» мы сняли еще четыре фильма, но они были другого плана. Также с Кэмероном мы в 2010 году вместе погружались в воды Байкала.