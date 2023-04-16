18% жителей Петербурга оказались левшами

Меньше 10 процентов жителей Петербурга оказались левшами. Фото: Тимур ХАНОВ.

Сервис онлайн-рекрутинга SuperJob три недели опрашивал петербуржцев, чтобы узнать, к кому они себя относят: правшам или левшам. Как выяснилось, у 82 процентов жителей Северной столицы ведущая рука правая. Оставшиеся 18 – между собой разделили левши, переученные с левой руки на правую и амбидекстры. Об этом сообщили аналитики компании.

– Каждый 20-й житель города на Неве считает, что одинаково хорошо владеет обеими руками. Чаще всего такие люди встречаются среди среди пиарщиков и врачей, – уточнили эксперты.

К слову, такая способность может быть как врожденной, так и приобретенной в процессе жизни. Интересно и то, что правши чаще встречаются среди главных бухгалтеров – около 95 процентов, водителей и экономистов – 90 и 89 процентов соответсвенно. А вот левши – среди дизайнеров, менеджеров по закупкам и разработчиков ПО.

Кстати, меньше всего леворуких оказалось среди людей старше 45 лет. На них приходится только два процента. По мнению экспертов, среди этой возрастной категории больше всего переученных левшей: в советской педагогике было принято учить писать именно правой рукой. Кстати, сменившие ведущую руку чаще всего встречаются среди охранников и логистов.

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