Глава Минпромторга рассказал о судьбе петербургского завода Toyota

На заводе хотят сохранть автопроизводство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о судьбе петербургского завода Toyota, закрытого после 15 лет работы. По его словам, японская компания законсервировала оборудование и ищет нового владельца для предприятия.

- Они уходят без опциона на обратный выкуп. Вряд ли он будет, - заявил Мантуров в интервью ТАСС.

При этом, по словам министра, завод все же постараются оставить профильным производством. То есть в перспективе площадка Toyota может повторить судьбу петербургского завода Nissan, где будут собирать китайские марки под брендом «Лада».

- Сейчас Минпромторг совместно с правительством Петербурга прорабатывает возможные варианты дальнейшего использования площадки. Скорее всего, это будет выпуск автомобилей, - отметил Мантуров.

Но что это могут быть за машины, и в каких сроках ожидается принятие решения, министр уточнять не стал.

Напомним, что ранее, при визите на бывший завода Nissan, губернатор Петербурга Александр Беглов намекнул, что Смольный ищет варианты для перезапуска еще одного автопроизводства, расположенного в городе. Но не сказал, про какое предприятие идет речь.

- Работаем по остальным заводам, ведем переговоры. Пока не буду раскрывать планы. В ближайшее время все узнаете, - сообщил губернатор журналистам.

При этом он подчеркнул, что главное – не продать завод новым владельцам, а сохранить и производство, и коллектив.

А еще есть завод Hyundai, где уже начали сокращение персонала. Напомним, что все городские автозаводы и из смежные предприятия находятся в простое с марта 2022 года

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