С новогодними чудесами на Васильевский остров

Ребята ждали новогоднего праздника весь год! Фото предоставлено Центром содействия семейному воспитанию.

Каждый ребенок ждет Нового года больше других праздников. Это время надежд, чудес и радости. А еще это время добрых традиций. У «Комсомольской правды» уже есть одна очень важная и теплая традиция - мы проводим праздники с воспитанниками одного детского дома в Петербурге.

Доставлять сюрприз отправились Дедушка Мороз и талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОБРАЯ И ДОЛГАЯ ДРУЖБА

Этим ребятам мамы и папы не подарят на Новый год игрушку, о которой они так долго мечтали, не купят гаджет, как у соседа по парте, или новые модные кроссовки, в которых ходят все подростки. Однако каждый ребенок достоит того, чтобы быть счастливым, особенно в эти волшебные праздники, ведь это делает нас самих лучше, а малыши вырастают с добротой в сердце и верой в хорошее. О Центре содействия семейному воспитанию № 2 на Васильевском острове «Комсомолка» заботится не первый год, вместе с нашими друзьями и партнерами мы поздравляли детишек с Днем знаний, с Новым годом и другими важными событиями. Мы устраивали праздники с акробатами, фокусниками, учеными. Было весело.

Под конец 2022-го из-за повышенной заболеваемости гриппом социальное учреждение закрыли от посторонних - это чтобы детки не заболели в новогодние праздники. Но «Комсомолка» не могла оставить ребятишек без подарков, ведь в центре нас ждали 45 воспитанников, поэтому мы придумали, как их передать. Очень креативным способом: руками Рыжего Кота и Деда Мороза. Рассказать, как это было?

Своих подарков ждали 45 воспитанников центра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БОЛЬШОЙ И СИЛЬНЫЙ РЫЖИЙ КОТ - ЛЮБИМЕЦ ДЕТВОРЫ

Праздник без доброго зимнего волшебника и не праздник вовсе! У Деда Мороза из Великого Устюга хоть и много писем и адресов, куда нужно заехать до конца года, Центр содействия семейному воспитанию № 2 он пропустить не мог. Но Дедушка тоже не хочет, чтобы ребятишки болели, поэтому заходить в здание учреждения не стал. Для начала он записал видеопоздравление. Да-да, дедуля уже давно освоил современные технологии и Интернет. Мороз показал свои владения и познакомил с внучкой.

- Вы же знаете, кто она, не так ли? Правильно - Снегурочка. Она мне помогает читать все письма и собирать все-все подарки. И вам тоже приготовили подарки - мы их передадим вместе с нашими друзьями. Вы готовы их увидеть? - создал интригу Дед Мороз.

А после съемочного процесса Дедушка Мороз и сам отправился на Васильевский остров с большим мешком наперевес. Но один, без внучки - Снегурочка осталась собирать подарки для других малышей, которые тоже хорошо себя вели. И вот он у ворот.

По сугробам к Дедушке пробирается Рыжий Кот. Его уже знают воспитанники центра, он к ним не раз приходил на праздник вместе с «Комсомолкой». Кот - это талисман Группы «Эталон». Своего любимца они высматривают в окне, ждут.

- Дедушка, - машет лапами и подпрыгивает Рыжуля, - я тебя уже заждался.

- Здравствуй, Котик. Снегурочка сейчас поздравляет других деток - нужно успеть ко всем. Сегодня ты будешь моим помощником, - одобрительно произнес волшебник и передал большой мешок.

Дед Мороз передал детям крутые подарки, в том числе цифровые фотоаппараты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такая работенка Коту была по плечу. Еще бы - он сильный, ведь не зря он талисман строительной компании.

- Я желаю вам замурчательного Нового года и радостных каникул, вкусных мандаринов и много конфет. Пусть рядом с вами всегда будут верные и надежные товарищи!

По снегу, виляя хвостом, Рыжий Кот направился к дверям центра, а там его уже ждали руководители, чтобы забрать мешок с сюрпризами. Кстати, внутри были сладкие гостинцы и фотоаппараты - их нам предоставил наш партнер, онлайн-гипермаркет «КотоФото». Восторженные ребята махали Котику из окна, а тот посылал им воздушные поцелуи.

- Не расстраивайтесь, малыши. Скоро встретимся без карантина. Будьте здоровы!

Малыши как только получили подарки, сразу же их с радостью открыли. Фото предоставлено Центром содействия семейному воспитанию.

НАДЕЖНЫЕ ДРУЗЬЯ

Воспитанникам детского дома и Дедушка Мороз, и Рыжий Кот желали обрести настоящих верных друзей. У «Комсомолки» такие есть. Именно они поддерживают наш проект уже не первый год. Так, в акции снова принял участие «Эталон».

Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. За 35 лет успешной работы компания ввела в эксплуатацию 7,9 миллиона квадратных метров. Она активно участвует в жизни регионов, в которых работает, а это не только Петербург, Москва и Московская область. С 2021 года компания начала региональную экспансию и уже вышла с проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. Строительство жилых объектов «Эталона» сопровождается возведением инфраструктурных и социальных объектов, что способствует развитию регионов присутствия Группы.

Кроме того, компания поддерживает благотворительные акции, проводит мероприятия по озеленению городских территорий, занимается благоустройством парков.

Верить в чудеса пожелал детворе генеральный директор компании «Медпомощь 24» Евгений Федоров. Сеть многопрофильных медицинских центров всегда принимает участие в социальных проектах «Комсомолки» и в детском доме на Васильевском острове неоднократно помогала организовывать праздники.

- Я хочу пожелать вам, чтобы в ваших сердцах всегда горела надежда и любовь и чтобы в новом году у вас обязательно исполнились все мечты. Мечта - это самое важное, что есть у человека, и мечта у каждого своя, - поздравил детей генеральный директор компании «Медпомощь 24» Евгений Федоров.

Генеральный директор клиники «Медпомощь 24» Евгений Федоров пожелал ребятам всегда верить в чудеса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Медпомощь 24» - многопрофильные медицинские центры комфорт-класса, расположенные в пешей доступности от метро в Красногвардейском и Фрунзенском районах. В начале этого года в клинику обратился 100-тысячный пациент. Такая цифра говорит как о высоком профессионализме персонала, так и об уровне доверия пациентов. Компания работает по 70 различным направлениям, в каждой клинике новейшее современное оборудование и собственные лаборатории.

P. S. Подаркам и поздравлениям ребята очень обрадовались. Видео мы показали деткам в тот же день, когда подарили гостинцы. Для них это настоящее новогоднее чудо! Свои январские каникулы воспитанники Центра содействия семейному воспитанию № 2 проведут в детском лагере в Ленинградской области. Уверены, они зарядились новогодним настроением до самого окончания каникул.