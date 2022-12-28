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Общество28 декабря 2022 11:40

С новогодними чудесами на Васильевский остров

В преддверии праздника «Комсомолка» вместе с партнерами передала подарки ребятам из Центра содействия семейному воспитанию № 2
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Ребята ждали новогоднего праздника весь год! Фото предоставлено Центром содействия семейному воспитанию.

Ребята ждали новогоднего праздника весь год! Фото предоставлено Центром содействия семейному воспитанию.

Каждый ребенок ждет Нового года больше других праздников. Это время надежд, чудес и радости. А еще это время добрых традиций. У «Комсомольской правды» уже есть одна очень важная и теплая традиция - мы проводим праздники с воспитанниками одного детского дома в Петербурге.

Доставлять сюрприз отправились Дедушка Мороз и талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот.

Доставлять сюрприз отправились Дедушка Мороз и талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОБРАЯ И ДОЛГАЯ ДРУЖБА

Этим ребятам мамы и папы не подарят на Новый год игрушку, о которой они так долго мечтали, не купят гаджет, как у соседа по парте, или новые модные кроссовки, в которых ходят все подростки. Однако каждый ребенок достоит того, чтобы быть счастливым, особенно в эти волшебные праздники, ведь это делает нас самих лучше, а малыши вырастают с добротой в сердце и верой в хорошее. О Центре содействия семейному воспитанию № 2 на Васильевском острове «Комсомолка» заботится не первый год, вместе с нашими друзьями и партнерами мы поздравляли детишек с Днем знаний, с Новым годом и другими важными событиями. Мы устраивали праздники с акробатами, фокусниками, учеными. Было весело.

Под конец 2022-го из-за повышенной заболеваемости гриппом социальное учреждение закрыли от посторонних - это чтобы детки не заболели в новогодние праздники. Но «Комсомолка» не могла оставить ребятишек без подарков, ведь в центре нас ждали 45 воспитанников, поэтому мы придумали, как их передать. Очень креативным способом: руками Рыжего Кота и Деда Мороза. Рассказать, как это было?

Своих подарков ждали 45 воспитанников центра.

Своих подарков ждали 45 воспитанников центра.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БОЛЬШОЙ И СИЛЬНЫЙ РЫЖИЙ КОТ - ЛЮБИМЕЦ ДЕТВОРЫ

Праздник без доброго зимнего волшебника и не праздник вовсе! У Деда Мороза из Великого Устюга хоть и много писем и адресов, куда нужно заехать до конца года, Центр содействия семейному воспитанию № 2 он пропустить не мог. Но Дедушка тоже не хочет, чтобы ребятишки болели, поэтому заходить в здание учреждения не стал. Для начала он записал видеопоздравление. Да-да, дедуля уже давно освоил современные технологии и Интернет. Мороз показал свои владения и познакомил с внучкой.

- Вы же знаете, кто она, не так ли? Правильно - Снегурочка. Она мне помогает читать все письма и собирать все-все подарки. И вам тоже приготовили подарки - мы их передадим вместе с нашими друзьями. Вы готовы их увидеть? - создал интригу Дед Мороз.

А после съемочного процесса Дедушка Мороз и сам отправился на Васильевский остров с большим мешком наперевес. Но один, без внучки - Снегурочка осталась собирать подарки для других малышей, которые тоже хорошо себя вели. И вот он у ворот.

По сугробам к Дедушке пробирается Рыжий Кот. Его уже знают воспитанники центра, он к ним не раз приходил на праздник вместе с «Комсомолкой». Кот - это талисман Группы «Эталон». Своего любимца они высматривают в окне, ждут.

- Дедушка, - машет лапами и подпрыгивает Рыжуля, - я тебя уже заждался.

- Здравствуй, Котик. Снегурочка сейчас поздравляет других деток - нужно успеть ко всем. Сегодня ты будешь моим помощником, - одобрительно произнес волшебник и передал большой мешок.

Дед Мороз передал детям крутые подарки, в том числе цифровые фотоаппараты.

Дед Мороз передал детям крутые подарки, в том числе цифровые фотоаппараты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такая работенка Коту была по плечу. Еще бы - он сильный, ведь не зря он талисман строительной компании.

- Я желаю вам замурчательного Нового года и радостных каникул, вкусных мандаринов и много конфет. Пусть рядом с вами всегда будут верные и надежные товарищи!

По снегу, виляя хвостом, Рыжий Кот направился к дверям центра, а там его уже ждали руководители, чтобы забрать мешок с сюрпризами. Кстати, внутри были сладкие гостинцы и фотоаппараты - их нам предоставил наш партнер, онлайн-гипермаркет «КотоФото». Восторженные ребята махали Котику из окна, а тот посылал им воздушные поцелуи.

- Не расстраивайтесь, малыши. Скоро встретимся без карантина. Будьте здоровы!

Малыши как только получили подарки, сразу же их с радостью открыли. Фото предоставлено Центром содействия семейному воспитанию.

Малыши как только получили подарки, сразу же их с радостью открыли. Фото предоставлено Центром содействия семейному воспитанию.

НАДЕЖНЫЕ ДРУЗЬЯ

Воспитанникам детского дома и Дедушка Мороз, и Рыжий Кот желали обрести настоящих верных друзей. У «Комсомолки» такие есть. Именно они поддерживают наш проект уже не первый год. Так, в акции снова принял участие «Эталон».

Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. За 35 лет успешной работы компания ввела в эксплуатацию 7,9 миллиона квадратных метров. Она активно участвует в жизни регионов, в которых работает, а это не только Петербург, Москва и Московская область. С 2021 года компания начала региональную экспансию и уже вышла с проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. Строительство жилых объектов «Эталона» сопровождается возведением инфраструктурных и социальных объектов, что способствует развитию регионов присутствия Группы.

Кроме того, компания поддерживает благотворительные акции, проводит мероприятия по озеленению городских территорий, занимается благоустройством парков.

Верить в чудеса пожелал детворе генеральный директор компании «Медпомощь 24» Евгений Федоров. Сеть многопрофильных медицинских центров всегда принимает участие в социальных проектах «Комсомолки» и в детском доме на Васильевском острове неоднократно помогала организовывать праздники.

- Я хочу пожелать вам, чтобы в ваших сердцах всегда горела надежда и любовь и чтобы в новом году у вас обязательно исполнились все мечты. Мечта - это самое важное, что есть у человека, и мечта у каждого своя, - поздравил детей генеральный директор компании «Медпомощь 24» Евгений Федоров.

Генеральный директор клиники «Медпомощь 24» Евгений Федоров пожелал ребятам всегда верить в чудеса.

Генеральный директор клиники «Медпомощь 24» Евгений Федоров пожелал ребятам всегда верить в чудеса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Медпомощь 24» - многопрофильные медицинские центры комфорт-класса, расположенные в пешей доступности от метро в Красногвардейском и Фрунзенском районах. В начале этого года в клинику обратился 100-тысячный пациент. Такая цифра говорит как о высоком профессионализме персонала, так и об уровне доверия пациентов. Компания работает по 70 различным направлениям, в каждой клинике новейшее современное оборудование и собственные лаборатории.

P. S. Подаркам и поздравлениям ребята очень обрадовались. Видео мы показали деткам в тот же день, когда подарили гостинцы. Для них это настоящее новогоднее чудо! Свои январские каникулы воспитанники Центра содействия семейному воспитанию № 2 проведут в детском лагере в Ленинградской области. Уверены, они зарядились новогодним настроением до самого окончания каникул.

БИЗНЕС-ПРЕСС