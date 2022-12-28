Прокуратура Петербурга направила в суд дело рэпера Oxxxymiron*, возбужденное за призывы к сепаратизму

Административное дело рэпера передали в суд. Фото: кадр из видеоклипа на песню "Ойда"

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга направила в суд дело об административном правонарушении за публичные призывы к сепаратизму. Их усмотрели в клипе на песню «Ойда» рэпера Oxxxymiron*, он же Мирон Федоров.

- В одной из социальных сетей на верифицированной странице исполнителя размещен клип на песню. Проверка прокуратуры показала, что указанный видеоматериал содержит призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выводы были сделаны на основании лингвистической экспертизы, которую проводил Санкт-Петербургский государственный университет по обращению в правоохранительные органы представителей «Лиги безопасного Интернета».

На музыканта завели дело о призывах к сепаратизму, которое теперь рассмотрит по существу суд. По этой статье рэперу грозит штраф в размере от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Напомним, что ранее прокуратура уже подавала иск с требованием запретить распространение клипа на песню «Ойда» на территории России. А через неделю, 12 декабря, суд оштрафовал Федорова на 45 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. Причиной стало видео с прогулкой по Петербургу, которая состоялась 24 февраля 2022 года.

* Внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

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