Сохранить ценные свойства: как перевозят российские реагенты за границу

Компания активно участвует в различных торговых выставках и коммуникациях с партнерами. Фото с сайта abrisplus.ru.

Уходящий год показал, насколько важны дружественные международные взаимоотношения для экономики любой страны. Казахстан уже давно открыл свои двери для российских поставщиков, и 2022 год стал продуктивным рывком для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Страны-партнеры уже строят планы по экспорту товаров на следующий год.

РЕАКТИВЫ ИЗ РОССИИ В КАЗАХСТАН

Одним из экспортеров со стороны России стала компания с тридцатилетним стажем на рынке — ООО «НПФ Абрис+». Предприятие уже не один год выстраивает плодотворное сотрудничество с иностранными заказчиками, как показывает практика — клиенты довольны, а это главное. В числе стран, с кем наиболее тесное и долгое сотрудничество — Казахстан. Туда ежегодно уходит множество различных наборов для лабораторной диагностики.

В 2022 году компания ООО «НПФ Абрис +» приняла участие в бизнес-миссии петербургских предприятий в город Нур-Султан, которая была организована региональным центром поддержки экспорта при содействии Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. В рамках своего визита участники провели встречи с потенциальными покупателями своей продукции, в том числе с выездом на предприятия. Благодаря организованным встречам с заранее подобранными для каждого делегата контрагентами, у участников была возможность не только обсудить возможности сотрудничества и детали будущих поставок, но и лучше понять, как устроен рынок в Казахстане.

«НПФ Абрис +» специализируется сразу на нескольких направлениях: от реагентов для биохимических исследований до готовых к использованию, полностью укомплектованных наборов для цитохимии и гематологии. Если говорить упрощенно, предприятие закрывает основные нужды для лабораторной диагностики.

Кстати, в этом году у предприятия свой праздник — юбилейная дата — 30 лет на рынке. Такой долгий срок успешной работы показывает надежность и стабильность компании даже в год ужесточения санкций и прочих мировых волнений. В чем секрет? Непрерывное развитие, как технологическое, так и кадровое, а именно — развитие технологий, поиск новых идей для улучшения производства, обучение сотрудников. А также слаженная работа коллектива в рамках соблюдения необходимых требований технологического процесса на всех этапах производства. Соблюдений правил производства в таком деле — важная часть качественной работы.

НАБОРЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Из года в год на базе предприятия «НПФ Абрис +» активным ходом идет разработка и производство биохимических наборов, включающих в себя основные расходные материалы для лабораторий. Такие наборы необходимы для проведения биохимических исследований как в области медицины, так и ветеринарии.

Диахим набор для окраски по Циль-Нильсену. Фото с сайта abrisplus.ru.

Биохимичесие, цитохимические и гематологические исследования в казахстанских лабораториях выполняются благодаря российскому поставщику. Прежде чем экспортировать продукцию, она проходит несколько этапов проверки по установленным стандартам и регламенту для подтверждения качества и пригодности к использованию в работе.

ЧИСТОТА ПРОИЗВОДСТВА

Для изготовления биохимических реактивов особое внимание уделяется водоочистке. Ведь залогом правильного производства является чистая деионизированная вода. Чтобы добиться такого качества происходит водоподготовка, состоящая из нескольких этапов. За сутки компании удается подготовить внушительные объемы очищенной воды — 250 литров.

Чтобы не тратить ценное время, на предприятии многие процессы автоматизированы. К примеру, линия розлива и укупорки. Дело не только в экономии времени производства, но и в точности розлива и необходимой дозировки. А также, благодаря контролю силы укупорки, товары гарантировано доедут в целости и сохранности до любого пункта назначения. Поэтому транспортировка за границу — не помеха.

СОХРАННОСТЬ ЦЕННЫХ СВОЙСТВ

Не все реагенты могут долгосрочно сохранять необходимые свойства, если не соблюдать условий хранения. При дальней транспортировке задача усложняется. Для этого компания разработала свой метод выпуска и хранения продукции — в виде лиофилизатов. Поэтому товары не теряют своей ценности при различных внешних условиях и доезжают до покупателей в требуемом виде и готовыми к эксплуатации.

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК Краситель для цитологических исследований (гематоксилин Карацци). Фото с сайта abrisplus.ru.

В начале года некоторые товары вывозить из России оказалось нельзя. Для дальнейшей работы с иностранными покупателями пришлось получать специальное разрешение и сертификаты. Несмотря на это, подводя итоги 2022 года, можно смело похвастаться хорошими результатами продаж: только в Казахстан уехало 2600 единиц наборов для лабораторий. Помимо этого, наши товары экспортируются в Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Узбекистан и Армению.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Произведенные ООО «НПФ Абрис +» товары обслуживают множество регионов России, а также заграничные лаборатории. В предстоящем году компания планирует и дальше обслуживать центральную часть Евразии — а именно территорию Казахстана, вновь укрепляя многолетнее успешное сотрудничество и дружественные партнерские взаимоотношения.

— В 2023 году планируем увеличение продаж наших товаров на 40% в сравнении с результатами прошлого года, — поделился планами исполнительный директор компании «НПФ Абрис +» Александр Нивин. — Сейчас основной уклон делаем на поставки биохимических наборов за границу, там на них тоже есть спрос, поэтому в следующем году и дальше будем развивать экспортное направление работы.