График выплаты пенсий в январе 2023 года в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Пенсионный фонд России опубликовал точный график выплаты пенсий в январе 2023 года в Санкт-Петербурге. В этом году новогодние выходные будут длиться до 8 января включительно. Но это никак не повлияет на выплаты. Лишь 7 января, которое выпадет на субботу, отделения почты работать не будут. В остальном, выплачивать пенсии будут с 3 по 21 января.
В отделениях почты:
3 января - за 3 января
4 января - за 4 января
5 января - за 5 января
6 января - за 6 и 7 января
9 января - за 8 и 9 января
10 января - за 10 января
11 января - за 11 января
12 января - за 12 января
13 января - за 13 и 14 января
16 января - за 15 и 16 января
17 января - за 17 января
18 января - за 18 января
19 января - за 19 января
20 января - за 20 и 21 января
В отделениях почты с выходными воскресенье-понедельник:
3 января - за 3 января
4 января - за 4 января
5 января - за 5 и 6 января
6 января - за 7 и 8 января
10 января - за 9 и 10 января
11 января - за 11 января
12 января - за 12 января
13 января - за 13 и 14 января
14 января - за 15 и 16 января
17 января - за 17 января
18 января - за 18 января
19 января - за 19 января
20 января - за 20 января
21 января - за 21 января
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 января 2023 года. Выплата по дополнительному массиву - 17 января 2023 года.
Через кредитные организации:
Кредитные организации - 17 января;
Дополнительный массив - 16, 23 и 30 января;
Сбербанк:
19 января - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы;
20 января - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов;
23 января - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский.