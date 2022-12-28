График выплаты пенсий в январе 2023 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионный фонд России опубликовал точный график выплаты пенсий в январе 2023 года в Санкт-Петербурге. В этом году новогодние выходные будут длиться до 8 января включительно. Но это никак не повлияет на выплаты. Лишь 7 января, которое выпадет на субботу, отделения почты работать не будут. В остальном, выплачивать пенсии будут с 3 по 21 января.

График выплаты пенсий в январе 2023 года в Санкт-Петербурге

В отделениях почты:

3 января - за 3 января

4 января - за 4 января

5 января - за 5 января

6 января - за 6 и 7 января

9 января - за 8 и 9 января

10 января - за 10 января

11 января - за 11 января

12 января - за 12 января

13 января - за 13 и 14 января

16 января - за 15 и 16 января

17 января - за 17 января

18 января - за 18 января

19 января - за 19 января

20 января - за 20 и 21 января

В отделениях почты с выходными воскресенье-понедельник:

3 января - за 3 января

4 января - за 4 января

5 января - за 5 и 6 января

6 января - за 7 и 8 января

10 января - за 9 и 10 января

11 января - за 11 января

12 января - за 12 января

13 января - за 13 и 14 января

14 января - за 15 и 16 января

17 января - за 17 января

18 января - за 18 января

19 января - за 19 января

20 января - за 20 января

21 января - за 21 января

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 января 2023 года. Выплата по дополнительному массиву - 17 января 2023 года.

Через кредитные организации:

Кредитные организации - 17 января;

Дополнительный массив - 16, 23 и 30 января;

Сбербанк:

19 января - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы;

20 января - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов;

23 января - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский.