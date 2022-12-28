Платную парковку не станут отменять на время сильных снегопадов в Петербурге

Депутат Алексей Цивилев предлагал отменить платную парковку в непогоду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале декабря, когда Петербург накрыло снегопадами, обострились недовольства платными парковками. Многие машиноместа оказались завалены снегом. Тогда же депутат Заксобрания Алексей Цивилев предложил отказаться от платной парковки на время обильных снегопадов. Однако идею парламентария в комитете по транспорте поддерживать отказались.

Как объяснила пресс-служба ведомства «Комсомольской правде в Петербурге», отмена парковки даже на небольшой период приведет к массе проблем. Например, к чрезмерной запаркованности улиц.

- Отсутствие необходимости оплачивать парковку стимулирует рост трафика личных авто в зону ЕГПП (единого городского парковочного пространства), а также лишает автолюбителей стимула минимизировать времянахождение в зоне ЕГПП. В свою очередь это создает дополнительные сложности для эффективной работы уборочной техники, а также провоцирует водителей на нарушение правил стоянки и парковки транспортных средств, - заявили в комтрансе.

Последний пункт, добавили в ведомстве, вызывает рост ДТП и создает помехи для общественного транспорта.