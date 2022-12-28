В пресервах петербургских магазинов нашли плесень и микробы

В первую очередь сотрудники лаборатории «Росстандарт» проверили продукцию на наличие микроорганизмов. Фото: Артем КИЛЬКИН

До Нового года остается три дня, и хозяйки уже сметают продукты с магазинных полок. Рыбные пресервы - один из частых продуктов в списке покупок к праздничному столу. Кто-то использует их вместо селедки в салате под шубой, кто-то - просто в качестве закуски. «Общественный контроль» решил узнать, насколько безопасен этот товар и может ли он испортить новогоднее застолье. На экспертизу отправили десять образцов, девять из них оказались совершенно несъедобными.

В первую очередь сотрудники лаборатории «Росстандарт» проверили продукцию на наличие микроорганизмов. И проблемы у участников эксперимента начались уже на этом этапе.

В пресервах торговой марки «Смоленская коллекция» количество допустимых микроорганизмов МАФАнМ превысило допустимую норму в 1,5 раза. Такие же показатели у селедочки от «Золотой FISHки. Акватории». Кроме того, количество плесеней в продукте оказалось больше нормы в 50 раз. Неаппетитные пресервы отличились еще и недовесом: на этикетке обещали 260 граммов продукта, на деле оказалось 249. Мелочь, а неприятно.

- Превышение содержания количества МАФАнМ может свидетельствовать о разных нарушениях: низкий уровень гигиены на производстве, загрязнение продукта во время транспортировки или перефасовки, - отмечает главный специалист-диетолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Мосийчук. - Нежелательно употреблять в пищу даже хорошо термически обработанный продукт, содержащий повышенное количество мезофильной микрофлоры, поскольку вместе с такой пищей человек получает лишние токсины, которые имеют свойство накапливаться в организме.

Небольшое превышение плесеней - всего-то в 10 раз - нашли у пресервов торговых марок «Норвежка. Пресервы рыбные» и «Атлантика. Морепродукты». Удивила специалистов продукция торговых марок «Русское море» и «РПЗ Полюс», где норма плесеней превышена в 100 раз. В этих же образцах оказалось и в два раза больше дрожжей.

Рыба торговой марки «М» при вскрытии также удивила своим составом: превышение спор плесени в 400 раз. Вместе с этим в ней еще имеются дрожжи и микроорганизмы. В общем, не рыбка, а жуткий винегрет какой-то.

Однако «чемпионом» по наличию условно-патогенной микрофлоры стали пресервы торговой марки «Меридиан», в которых превышение плесеней составило в 500 раз больше нормы, дрожжей - в 20 раз, а МАФАнМ - в 1,5 раза.

У торговой марки «Океан» на фоне других проблемы незначительные. Производитель добавил больше заливки, чем нужно, сэкономив на рыбе. Соотношение 59% продукта к 31% жидкости, при стандарте в 65 на 35 - является нарушением.

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Полностью безопасными оказались только пресервы «По-царски» торговой марки «Балтийский Берег».