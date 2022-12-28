Главный синоптик Петербурга Колесов дал неприятный прогноз на новогодние праздники

Новогодние праздники в Петербурге будут теплыми и без снега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов дал прогноз на новогодние праздники. Как отметил сам метеоролог, погода ожидается неприятной. Температура воздуха будет выше нуля, в новогоднюю ночь и вовсе пойдет дождь. Поэтому петербуржцам стоит доставать осенние сапоги, либо уезжать на праздники куда-нибудь за город, чтобы покататься на санках да слепить снеговика.

- Будет неприятный Новый год, с дождем, но что поделаешь, - пожал плечами синоптик.

Согласно прогнозу, днем 31 декабря в Петербурге температура воздуха поднимется до плюс 2,7 градусов. В саму новогоднюю ночь температура воздуха останется на отметке в плюс 2,2 градуса, но возможно и чуть поменьше, но не ниже плюс 1 градуса.

Дальше прогноз не лучше. Вплоть до 8 января Петербург ждет температурные качели в пределах минус 2 - плюс 2 градусов. Но почти все эти дни обойдется без осадков. Так что, хоть с этим повезло - не будет не только снега, но и дождя.

В целом январь обещает быть мягким по погоде. Морозы вернутся на Крещение.