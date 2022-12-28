График выплаты пенсий в январе 2023 года в Ленинградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионный фонд России опубликовал точный график выплаты пенсий в январе 2023 года в Ленинградской области. В этом году новогодние выходные будут длиться до 8 января включительно. Но это никак не повлияет на выплаты. Лишь 7 января, которое выпадет на субботу, отделения почты работать не будут. В остальном, выплачивать пенсии будут с 3 по 21 января.

График выплаты пенсий в январе 2023 года в Ленинградской области

В отделениях почты:

3 января - за 3 января

4 января - за 4 января

5 января - за 5 и 6 января

6 января - за 7 и 8 января

10 января - за 9 и 10 января

11 января - за 11 января

12 января - за 12 января

13 января - за 13 и 14 января

14 января - за 15 и 16 января

17 января - за 17 января

18 января - за 18 января

19 января - за 19 января

20 января - за 20 января

21 января - за 21 января

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 января 2023 года. Выплата по дополнительному массиву - 17 января 2023 года.

Через кредитные организации:

Кредитные организации - 17 января;

Дополнительные массивы - 16, 23 и 30 января;

Сбербанк:

18 января - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы;

19 января - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.