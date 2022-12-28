График выплаты пенсий в январе 2023 года в Ленинградской области
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пенсионный фонд России опубликовал точный график выплаты пенсий в январе 2023 года в Ленинградской области. В этом году новогодние выходные будут длиться до 8 января включительно. Но это никак не повлияет на выплаты. Лишь 7 января, которое выпадет на субботу, отделения почты работать не будут. В остальном, выплачивать пенсии будут с 3 по 21 января.
В отделениях почты:
3 января - за 3 января
4 января - за 4 января
5 января - за 5 и 6 января
6 января - за 7 и 8 января
10 января - за 9 и 10 января
11 января - за 11 января
12 января - за 12 января
13 января - за 13 и 14 января
14 января - за 15 и 16 января
17 января - за 17 января
18 января - за 18 января
19 января - за 19 января
20 января - за 20 января
21 января - за 21 января
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 января 2023 года. Выплата по дополнительному массиву - 17 января 2023 года.
Через кредитные организации:
Кредитные организации - 17 января;
Дополнительные массивы - 16, 23 и 30 января;
Сбербанк:
18 января - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы;
19 января - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.