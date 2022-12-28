Родители Петербурга будут получать кешбэк после оплаты школьного питания

При оплате школьного питания будет начисляться кешбэк Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 2023 года будут расширены возможности Единой карты петербуржца (ЕКП). Проезд в наземном транспорте станет дешевле, а при оплате школьного питания будет начисляться кешбэк. Соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев.

- Для держателей этих карт проезд в автобусах подешевеет в январе, а в трамваях и троллейбусах – с апреля. Стоимость билета в автобусе станет на 38% меньше, чем по обычному тарифу. А в метро расплатиться ЕКП выгоднее на 33%, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Кроме этого, с 1 января родители школьников Петербурга будут получать кэшбек при оплате питания в образовательных учреждениях. Если оплата прошла с карты ЕКП, то на нее вернется 10%, а если с помощью карты «Мир», то 5%.

К слову, в 2022 году жители Северной столицы, которые пользуются Единой картой петербуржца, сэкономили 90 миллионов рублей при оплате услуг ЖКХ. Кешбэк составил 4%. Напомним, ЕКП одновременно является зарплатной картой и проездным. Туда же начисляются соцвыплаты.