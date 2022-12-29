Погода на январь 2023 в Санкт-Петербурге: Дождливый Новый год и Крещенские морозы

Погода на январь 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вот и пришел новый 2023 год. В первый месяц этого года в Санкт-Петербурге будет мягкая, немного слякотная, но чуть-чуть морозная погода. Январь пройдет в Северной столице обычно, без сильных погодных потрясений и с небольшими морозами на Крещение. О том, какой будет погода на январь 2023 в Санкт-Петербурге рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Погода на январь 2023 в Санкт-Петербурге

- Для 1 января в Петербурге максимум дневной температуры составляет +4,5 градуса, рекорд поставлен в 2017 году, но может быть побит в этот раз. Пока предполагаем +3,6. Неприятно, с дождем, но что поделать. Нам обычно не везет из-за близости к морю. За последние 23 года шесть лет в новогоднюю ночь была положительная температура, - рассказал Колесов.

Первые дни января 2023 года в Петербурге пройдут при плюсовой температуре. Но уже начиная с 3 января в город вернется небольшой морозец. В целом первая половина месяца окажется близкой к климатической норме, то есть к минус 4 градусам. Но в отдельные сутки может быть и небольшой плюс днем и до минус 6 ночью.

А уже с середины месяца, 14-15 января, в Петербурге похолодает до минус 7-8 градусов днем и 14-15 градусов мороза ночью. Морозы продержатся несколько дней и закончатся сразу после крещенья. Уже 22 числа среднесуточная температура составит -5 градусов. Объем осадков немного превысит норму.