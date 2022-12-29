«Дом дракона» и «Технарь»: что смотрели жители Санкт-Петербурга и Ленобласти в 2022 году

Кадр из кинофильма «Дом дракона». Предоставлено пресс-службой МТС.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС изучили кинематографические предпочтения среди пользователей Санкт-Петербурга и Ленобласти. В 2022 году местные жители чаще всего смотрели детективы и фильмы о приключениях.

Кадр из кинофильма «Технарь». Предоставлено пресс-службой МТС.

В списке самых любимых фильмов 2022 года у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области детективный триллер с Лукерьей Ильяшенко «Одержимая», напряженный боевик с Джерардом Батлером «Пропавшая», драматический триллер «Одна» о выживании в тайге, комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце «Честный развод» и комедии о приключениях молодой девушки в исполнении Таисии Вилковой «Дикая».

Кадр из кинофильма «Почка». Предоставлено пресс-службой МТС.

Среди зарубежных сериалов в 2022 году жители региона чаще всего смотрели популярную эпическую сагу о войне за Железный трон «Дом дракона», дерзкую историческую комедию с Эль Фаннинг и Николасом Холонтом, скандинавский детектив «Мост» и захватывающий триллер с Оливье Маршалем «Багровые реки».

Кадр из кинофильма «Пропавшая». Предоставлено пресс-службой МТС.

В топ оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области вошли драмеди о жажде жизни с Любовью Аксеновой и Николаем Фоменко «Почка», детективный триллер «Технарь» о похищении с Виктором Добронравовым в главной роли. А также драма со Светланой Ивановой и Аллой Михеевой «Обоюдное согласие».

Кадр из кинофильма «Одержимая». Предоставлено пресс-службой МТС.

Сравнивая предпочтения жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне за уходящий год отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам. При этом в 2022 году наблюдается большой интерес к отечественным фильмам и сериалам. Аналитические данные популярности контента за этот год доказывают развитие отечественного кинопроизводства, которое и повлияло на интерес россиян к российским кинокартинам.