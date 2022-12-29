В МЧС опубликовали адреса площадок для запуска фейерверков и салютов в Петербурге на Новый год

Запускать фейерверки надо аккуратно. И только в разрешенных местах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Список площадок для запуска фейерверков и салютов в Петербурге опубликовали в городском управлении МЧС. За два дня до наступления Нового года спасатели определили места, где можно безопасно «бахнуть». Их список есть в отдельном материале «Комсомольской правды». Но запускать салюты надо с соблюдением всех мер предосторожности.

- Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, - отмечают в МЧС.

Спасатели настойчиво советуют обязательно читать инструкцию, даже если вы «ас» в запусках фейерверков. В случае, когда устройство не сработало, к нему нельзя подходить еще 10 минут, так как внутри фитиль может долго тлеть, особенно если отсырел.

Категорически запрещается запуск фейерверков и прочей пиротехники детьми. Также нельзя разбирать петарды или прикручивать к ним лишние детали - это может изменить их направление полета. Например, в толпу зрителей. И, конечно, нельзя запускать пиротехнику в пьяном виде.

Саму пиротехнику надо покупать лишь в проверенных магазинах, обходя стороной рынки и уличные лотки.

Список площадок:

1. Свободная территория между домами № 14 и № 20 по Искровскому проспекту

(Парк строителей).

2. Свободная территория аллеи у дома № 9 по ул. Прибрежная

3. Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана), Крестовский пр., д. 23.

4. Сад на Неве, Смольная набережная, д.12.

5. Берег Парка культуры и отдыха г. Колпино, на острове Чухонка.

6. г. Кронштадт, земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК на ул. Литке, д.10.

7. Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14.

8. Парк «Декабристов».

9. пос. Стрельна, площадка, расположенная с северной стороны от ул. Нижняя дорога на перекрестке ул. Нижняя дорога, Стрельнинская ул., Сосновая аллея.

10. г. Петергоф, сквер, ограниченный улицами Разводная, Озерковая, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковая.

11. г. Петергоф, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Ботанической и ул. Шахматова.

12. г. Ломоносов, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта.

13. г. Пушкин, территория, прилегающая к Дому молодежи «Царскосельский», ул. Магазейная, д. 42, лит. А.

14. г. Павловск, пер. Песчаный, д. 11/16, территория, прилегающая к Муниципальному образованию г. Павловска.

15. Пионерский парк (координаты: 59.981953, 30.417332).

16. Муринский парк (координаты: 60.02264, 30.417942).

17. Парк «Озеро Долгое», вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королёва.

18. Сад «Ивана Фомина», пр. Просвещения д. 40.

19. Парк Авиаторов, Новоизмайловский пр., д. 11.

20. Пулковский парк (Парк Городов Героев), Московское ш., д. 1.

21. Парк «Малиновка», пр. Косыгина.

22. Парк «Полюстровский», ш. Революции.

23. Площадь рядом с Администрацией Красносельского района между Петергофским шоссе и Дудергофским каналом д. 53.

24. Площадь перед Администрацией МО «Морские ворота», Канонерский остров, д. 7.

25. Сквер между ул. Бухарестской и Загребским бульваром.

26. Парк Интернационалистов.

27. Парк Героев-пожарных.

28. Автомобильная парковка парка «Дубки», территория пляжа «Дубковский».