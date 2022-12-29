Уютное общение: как социальные сети сближают людей

Руководитель российской социальной сети ЯRUS Иван Добровольский. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2020 году, в период, когда весь мир переживал последствия пандемии и искал новые средства и способы общения, в России появилась новая социальная сеть - ЯRUS. Ее придумала и создала команда из Нижнего Новгорода, которая перебралась в Санкт-Петербург и продолжила развивать свой проект. В итоге получился уникальный продукт: вместо огромного потока нужной и ненужной информации, пользователи ЯRUS самостоятельно выбирают категории контента и круг общения. Как рождаются успешные проекты, за какими социальными сетями будущее и могут ли отечественные разработки стать достойной альтернативой зарубежным платформам? Об этом и многом другом в эфире радио "Комсомольская правда" поговорили с руководителем российской социальной сети ЯRUS Иваном Добровольским.

ДЕЛАЛИ ДЛЯ СЕБЯ

История сети ЯRUS началась с довольно стандартной ситуации: есть бизнес, поставлены цели, но финансы ограничены.

- У нас был небольшой стартап, услуги которого нуждались в рекламе. Поскольку в деньгах мы были ограничены, то эта реклама должна была быть максимально эффективной. Продвигаться мы решили через блогеров в соцсетях, а чтобы анализировать, кто из них эффективнее, создали аналитический сервис, написали несколько служебных программ. В итоге появился большой сервис, дающий хорошую аналитику по YouTube и еще нескольким популярным ресурсам, - рассказал руководитель российской социальной сети ЯRUS Иван Добровольский. - Следующим шагом стала аналитика информационного контента, когда из сотен тысяч новостей алгоритм выбирал то, что нас интересовало. А потом мы подумали: ведь каждый из нас хочет получать только ту информацию, которая ему интересна и важна.

УДОБНО, УЮТНО И ВЫГОДНО

Собственно, эта идея и лежит в основе ЯRUS. Алгоритм сети ориентируется на просмотры новостей, посты, лайки пользователя и уже сам понимает, какой контент предлагать в дальнейшем. Пользователи также могут создавать персонализированные ленты, которыми сами же и управляют.

- Психология людей такова, что им необходимо общение и для этого они объединяются в группы и небольшие сообщества по интересам. Ориентируясь на такую потребность, мы разграничиваем информацию в нашей сети по своего рода полочкам - "ярусам", на которых находится только тот контент, который необходим определенному кругу пользователей. Люди могут его дополнять, делать собственные подборки и в итоге внутри приложения формируются микросообщества, в которых людям уютно общаться, - продолжает Иван Добровольский.

Уникальная особенность сети ЯRUS - возможность монетизации с помощью системы "монеток" (одна "монетка" равна по курсу национальной валюте). Каждый пользователь получает по 5 "монеток" в день просто за то, что использует приложение. Свои монетки можно направить на поддержку авторов любимого контента, а те, в свою очередь, могут перевести их в рубли.

- Запуск нашей сети превзошел все ожидания. Мы предложили пользователям новые возможности, а сейчас видим, как они развиваются вместе с нашим продуктом, помогают нам делать его лучше, - говорит Иван Добровольский.

В планах разработчиков ЯRUS - дальнейшее развитие и внедрение в продукт самых лучших и полезных практик лидеров рынка IT-индустрии.