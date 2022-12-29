В Смольном договорились о дополнительной скидке на проезд по картам «Мир» и ЕКП в наземном транспорте Петербурга

Для владельцев ЕКП и карт "Мир" сделали дополнительные скидки на проезд в наземном транспорте Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обладатели банковских карт системы «Мир» и Единых карт Петербуржца (ЕКП) получили дополнительную скидку на проезд в наземном транспорте. Теперь тариф будет даже ниже, чем по «Подорожнику». При этом он отличается в зависимости от вида карты, пластиковая она или электронная.

- 28 декабря подписан договор между Санкт Петербургом и Национальной системой платежных карт (оператор системы «Мир»), благодаря которому у жителей города появится возможность существенно экономить при поездках в наземном транспорте, - сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

Напомним. что с 1 января 2023 года стоимость разового проезда в наземном транспорте при оплате наличными, билетом с QR-кодом или банковской картой не системы «Мир» составит 65 рублей.

По проездному «Подорожник» - 44 рубля. 21 декабря Комитет по транспорту сообщил, что тариф по картам «Мир» и ЕКП приравняют к «Подорожнику». А 28 числа город договорился с оператором платежной системы о дополнительной скидке.

Таким образом, при оплате физической пластиковой картой системы «Мир», тариф составит 43 рубля; виртуальной (токенизированной) картой в смартфоне - 41 рубль.

По физической Единой карте петербуржца проезд будет стоить 42 рубля, по виртуальной - 40.

В автобусах скидки для ЕКП и карт «Мир» начнут работать с 1 января, а в троллейбусах и автобусах - с 1 апреля. До этого момента тариф по картам в электротранспорте будет равен 65 рублям. «Подорожник» и там и там - 44 рубля с 1 января.

Жетон метро с нового года подорожает до 70 рублей, но по ЕКП проезд обойдется в 47 рублей. По «Подорожнику» - 49 рублей. Для карт «Мир» скидок не предусмотрено.