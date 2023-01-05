Миллион сварочных масок за год: как петербургское производство вышло на международный рынок

Продукция обязательно проходит тестирование и все необходимые проверки. Фото: Юлия ТИМОФЕЕВА. Модель: Александр РЕПЕНЬКО.

Оборудование, которое производят в Петербурге, распространяется по всему миру. Например, сварочное оборудование и защитные маски — востребованный продукт как на территории России, так и далеко за ее пределами. В любой точке мира сварщикам не обойтись без обязательной защиты глаз, чтобы не потерять зрение при выполнении работ. Долгие годы основным лидером на производственном рынке в данной нише был Китай. Но, как оказалось, у российских поставщиков покупать стало выгоднее, чем у азиатских или европейских компаний.

ОТ ИМПОРТА ДО ЭКСПОРТА ОДИН ШАГ

В Петербурге производством сварочного оборудования и защитных масок занимается довольно молодая торговая компания ПТП «ЗАРЯД», добившаяся успеха в России и за ее пределами всего за 6 лет существования.

На момент появления компании на конкурентном рынке было немного аналогов сварочной продукции от российского производителя, основную часть в данном сегменте занимало именно китайское бюджетное производство. Был и другой аналог с дорогостоящим производством из Европы, который не каждому по карману.

В самом начале своего существования «ЗАРЯД» представлял услуги перепродажи импортных производителей, исходя из запросов и финансовых возможностей покупателей. Начиная с закупок товаров у коллег из других стран, сейчас компания пришла к тому, что занимается самостоятельным производством и даже является экспортером своей продукции в иные страны.

О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

В понимании простого человека сварочная маска — обычный щиток для защиты глаз во время сварки, который необходимо надевать лишь в процессе работы. Современные же технологии предлагают рабочим новые, усовершенствованные защитные маски, созданные по специальной системе «Хамелеон». В чем фишка? При появлении лучистой энергии дуги и газового пламени, видовое окошко автоматически затемняется, как на солнцезащитных очках, оберегая глаза от возможных травм.

Также под конец года у компании новый прорыв — запуск производства защитных щитков из поликарбоната. В народе их называют просто — визоры или те самые защитные стеклышки для глаз. Благодаря этому «ЗАРЯД» шагнул в расширение собственной линейки средств индивидуальной защиты, на чем останавливаться не планирует.

ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВОЙ МАРКИ

Еще одной интересной фишкой «ЗАРЯДа» является выпуск продукции для разных заказчиков под их собственными торговыми марками. Только в России компания изготавливает продукцию для 80 брендов. При этом у ребят есть и своя собственная, уже укрепившаяся на конкурентном рынке, торговая марка «WELDER». Поэтому к каждому клиенту подходят индивидуально, для кого-то вся продуктовая линейка разрабатывается с нуля под стать заказчику, а для кого-то достаточно выпуска оборудования под именем компании-производителя.

Кстати, сварочную продукцию компании можно приобрести не выходя из дома — на различных маркетплейсах. А вам надо сварочную маску? Тогда ищите ее на вайлдберриз или озон.

МИЛЛИОН МАСОК ЗА ГОД

За последние годы было собрано около миллиона сварочных масок — это охватывает примерно половину рынка в данной нише — результаты впечатляющие!

Сейчас у «ЗАРЯДа» есть 8 видов сварочных масок с разными типами кастомизации. А все потому, что у клиентов разные запросы: кто-то хочет цветную маску — ее специально окрашивают в выбранный заказчиком цвет, кто-то хочет с переводным рисунком — тогда на помощь приходит украшение с помощью деколя.

ОТ ХОББИ ДО ПРОФИ

Сварочные маски есть на любой вкус: с разноцветными визорами и разными узорами. Фото: Юлия ТИМОФЕЕВА. Модель: Александр РЕПЕНЬКО.

Оказывается, сварочные маски делятся на такие категории, как хобби и профи. В чем разница? Профессиональные маски делают сложной комплектации и из еще более плотного материала. Средняя стоимость таких сварочных масок — 1 500 рублей. При этом самая дорогая маска завода стоит всего 4 000 рублей.

БИЗНЕС-МИССИЯ В КАЗАХСТАНЕ

— В прошлом году наша торговая компания активно взялась за развитие экспортного направления. В том числе нам интересно сотрудничество с Казахстаном, — рассказал сооснователь компании и директор по продажам Максим Павлов. — За время время поездок провели множество целевых бизнес встреч, поняв, что наши товары будут полезны для местных потребителей. Одной из таких поездок стала бизнес-миссия в город Нур-Султан в составе петербургских предпринимателей, организованная региональным центром поддержки экспорта при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Вернувшиеся из путешествия специалисты остались с позитивными прогнозами предстоящего сотрудничества с новыми иностранными заказчиками. Теперь экспорт становится одним из стратегических векторов развития компании.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

Маски — неотъемлемая часть защиты при сварочных работах. Фото: Юлия ТИМОФЕЕВА. Модель: Александр РЕПЕНЬКО.

Несмотря на предстоящие новогодние хлопоты и прочую предпраздничную суету, у торговой компании «ЗАРЯД» уже во всю идет обновление производства, заказ нового оборудования для первого в России производства корт-щёток, тестирование заказчиками сварочных масок, созданных по улучшенным технологиям. Но и на этом компания не останавливается, уже строит производственные планы на предстоящий год.

— В качестве дальнейших планов компании — выход на дорогий сегмент. Что позволит создавать ещё более качественный и интересный продукт, — поделился Максим Павлов. — Например, сварочные маски с принудительной подачей воздуха. Для их создания используются серьезные системы, как раз сейчас у нас уже завершаются испытания и тестирование таких масок нового для Российского производства поколения.