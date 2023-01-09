В Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Марка №1 в России»

Торжественная церемония награждения победителей премии «Марка №1 в России». Фото предоставлено пресс-службой компании REDMOND.

Вот уже много лет ежегодная национальная премия «Марка №1 в России» отвечает на вопрос - какими товарами чаще всего пользуются россияне и каким брендам доверяют больше всего. 16 декабря 2022 года в Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей этого года.

«Марка №1 в России» или «Народная марка» объективно показывает предпочтения жителей страны. Осенью 2022 года россиян спрашивали их мнение о разных производителях товарах и услуг. В каждой категории нужно было выбрать одну лучшую марку. При этом, в опросе не было вариантов ответа - люди сами вписывали название своего фаворита. Те бренды, кого упоминали больше всего, и стали победителями премии.

Всего на конкурсе было 116 номинаций: от различных сервисов и услуг, до продовольственных, бытовых и медицинских товаров.

Например, лучшим мобильным оператором выбрали МегаФон. Услугами этой компании пользуются большинство опрошенных людей. Победителем в номинации «Газированные напитки» стала линейка от «Черноголовки» - именно она заменила ушедшие бренды для большинства голосовавших. А вот в разделе «Пельмени» все стабильно - второй год подряд этот почетный приз забирает серия «SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». То же можно сказать и о самом популярном противовирусном препарате - «Эргофероне».

Фото предоставлено пресс-службой компании REDMOND.

Что касается товаров для кухни, то по итогам народного голосования победителем сразу в двух категориях «Мультиварка» и «Электрогриль» был признан бренд REDMOND.

- Мы по-настоящему гордимся победой в конкурсе «Народная марка», - отметила руководитель группы компаний REDMOND Диана Желяскова. - Все наши успехи - это выбор покупателей. Без них наш бренд вряд ли смог бы стать одним из лидеров на рынке. Все, что мы создали и реализовали за 16 лет, было сделано с любовью к людям. Мы гордимся тем, что нашей техникой пользуются почти 70 миллионов домохозяйств. А победа в конкурсе придаст новых сил нашей команде, чтобы осуществить задуманное: в следующем году мы порадуем наших потребителей новыми разработками и расширением ассортимента.

Конкурс МАРКА №1 в РОССИИ проводится с 1998 года. За это время в голосовании приняли участие более 10 млн человек. Лауреаты премии традиционно определяются в нескольких категориях, а представленные товары в основном являются марочными, имеют национальную дистрибуцию и используются большинством жителей страны.

Посмотреть победителей премии МАРКА №1 в РОССИИ 2022 года можно на сайте.