Что изменилось с 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге: Рост цен на проезд, новые квитанции ЖКХ и отмена выплат многодетным

Что изменилось с 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С наступлением Нового года в Санкт-Петербурге вступили в силу множество нововведений. Какие-то обрадуют горожан, некоторые, такие как рост цен, наоборот огорчат. Чтобы вы были готовы ко всему и ничто не стало неожиданностью, рассказываем, что изменилось с 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге.

Что изменилось с 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге

Рост цен на проезд

С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Это касается метро, наземного транспорта и электричек. Так, проезд в метро по жетону вырос до 70 рублей, в автобусе, троллейбусе и трамвае - до 65 рублей. При оплате картой "Подорожник" поездка на метро обойдется в 49 рублей. А при оплате банковской или токенизированной ЕКП - стоимость проезда составит 47 рублей. Одна поездка по карте "Подорожник" в наземном транспорте обойдется в 44 рубля. Расценки на поездки на электричках станут следующими: "Стандарт" - 45 рублей за первые 20 километров и 2,25 рубля за каждый следующий километр, "Комфорт" - 46,20 рублей за первые 20 километров и 2,31 рубля за каждый следующий километр, "Ласточка" - 53,60 рубля за первые 20 километров и по 2,28 рублей далее.

Рост стоимости эвакуации авто

С 1 января 2023 года в Петербурге выросли тарифы на эвакуацию автомобиля, а также хранение его на штрафстоянке. Цены выросли на 8,2 процентов до 3251 рубля за эвакуацию и на 8,2-8,6 процентов в зависимости от категории ТС.

Плата за техосмотр авто

Предельный размер платы за техосмотр в Петербурге вырос почти в два раза с 1 января 2023 года. С 2023 года она увеличится до 1543 рублей. Больше чем в два раза вырастет и плата за осмотр мототранспортных средств - с 294 рублей до 515.

Расширение зоны парковочного разрешения

С 1 января 2023 года парковочные разрешения жителей в зоне платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах будут действовать в границах районов проживания граждан, а не только в зоне дома, где непосредственно проживает владелец авто. Таким образом, автомобилисты, проживающие в центре, смогут спокойно парковаться где угодно, если все места рядом с их домом заняты.

Новая система уборки дворов

Власти города решили взять проблему уборки дворов в Петербурге в свои руки. Начиная с 1 января отвечать за чистоту внутриквартальных территорий будут не управляющие компании, а государственные организации. До Нового года власти уже подготовили технику, одежду для новых дворников, а также наняли самих рабочих. Полностью переход на новую систему должен произойти за полтора года.

Новые квитанции ЖКХ

В 2023 году в Петербурге появится новая единая квитанция ЖКХ. Платежный документ будет включать в себя сразу все расходы за жилье: электричество, газ, отопление, воду, капитальный ремонт, вывоз мусора и все остальное. Переход на единый платежный документ займет около года. Но с 9 января 2023 года начнет работать Единый расчетный центр Санкт-Петербурга, который станет объединением ВЦКП, которое рассылает розовые квитанции и расчетным центром «Петроэлектросбыта».

Рост прожиточного минимума

С 1 января 2023 года в Петербурге на 4 процента вырастет прожиточный минимум. Согласно проекту прожиточный минимум на 2023 год в Санкт-Петербурге следующий: на душу населения - 15 094 рубля; для трудоустроенного населения - 16 452 рубля; для пенсионеров - 12 981 рубль; для детей - 14 641 рубль. Размер МРОТ не изменится.

Единое пособие беременным и детям

С 1 января в Петербурге начнут выплачивать единое пособие для беременных женщин и детей. Размер единого пособия для беременных зависит от среднего дохода семьи и составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума для трудоспособного населения (в Петербурге он составляет 15 779 рублей – прим.ред.). Размер пособия гражданам с детьми составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума для детей (14 042 рубля).

Отмена выплат для многодетных семей

Около 40 процентов многодетных семей Петербурга с 1 января 2023 года могут лишиться выплат от города. По задумке парламентариев, выплаты предлагается давать уже не по факту наличия трех и более детей, а по уровню дохода.