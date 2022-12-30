Экономические итоги года в Петербурге: В городе строятся 70 объектов промышленности, в рост пошли фармпроизводство и металлургия

В 2023 году власти прогнозируют успехи в сферах розничной торговли, айти и промышленности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Год был непростым, но вполне положительным для Петербурга в экономическом плане. Так подвели итоги 2022 года вице-губернаторы Алексей Корабельников и Валерий Москаленко на пресс-конференции в ТАСС.

Выстоять в самый трудный период, весной, Петербургу помогли федеральные и региональные меры. Пока ключевая ставка Центробанка поднималась до 20%, инфляция била все вершины, а курс рубля составлял 120 за доллар, на федеральном уровне оперативно стабилизировали валютный курс, а в городе пустили в дело 12 пакетов с 120 мерами поддержки хозяйствующих субъектов. Чиновники признают, что поставки, логистика и работа Большого порта города сильно просела после 24 февраля, однако другие секторы экономики показывали хорошие результаты.

- В промышленности растет объем отгрузки, в плюсе находятся пищевое, фармацевтическое производства, производство одежды, металлургия, - заявил Валерий Москаленко. - В 2023 году рассчитываем улучшить показатели – в городе строятся 70 объектов промышленности. В ближайшие три года они будут введены. В этой сфере работает 14 тысяч человек, в целом по городу численность рабочей силы не изменилась, ситуация на рынке труда стабильна. В пике простоя, когда из России стали уходить крупные компании, были 17 тысяч человек. Сейчас около 7 тысяч. Даже растет дефицит кадров на промышленных предприятиях, потому что растет объем заказов на производствах Петербурга.

Сфера строительства «схуднула» – оборот в 2022 году составил 438 млрд рублей, что на 4% меньше, чем в 2021 году. С января в Петербурге успели ввести 3 млн квадратных метров площадей, хотя жилое строительство, конечно, лидировало. Такой же темп власти намерены держать в ближайшие годы.

Неплохи дела и в сфере туризма – на сегодняшний день Северную столицу посетили 8 млн человек, 300 тысяч из которых – иностранные гости. Это на 2 млн больше, чем в прошлом ковидном году, и на 2 млн меньше, чем в еще благополучном 2019 году.

- Нарастает внутренний туризм, нужны новые маршруты в страны Ближнего Востока, Китай, Индию, а значит и открытие новых авиарейсов. Это сложная история для полетов отечественных самолетов. Многое зависит от аэропорта Пулково, но процесс развития авиалиний составляет до 2 лет, - рассказал Москаленко.

Пока в воздушном пространстве есть перспективы для роста, морское ушло в простой. По словам чиновника, в этом году пассажирский порт Петербурга не принял ни одного судна из Европы, хотя до 2022 года в город прибывало морем по 900 тысяч иностранцев в год. Грустная тенденция, заметил Москаленко, продержится еще год или два.

ПЛАНОВЫЙ ПРОГНОЗ

Валерий Москаленко прогнозирует, что в 2023 году выйдут в уверенный плюс сферы промышленности (особенно производство высокотехнологичного оборудования, пищевых продуктов и фармацевтика), розничной торговли, айти, услуг. Доходы населения также обещают перейти в положительную плоскость.

Вице-губернатор Алексей Корабельников добавляет, что город наметил ряд важных планов: переход на новую систему уборки, а также обновление и развитие. 200 млрд рублей намерены пустить на Адресную инвестиционную программу, оставшиеся 100 – на реконструкции, капремонты, закупку подвижного состава.

- Мы продолжим сталкиваться с вызовами в сфере макроэкономики. Она начнет восстанавливаться, но риски от увеличения санкций присутствуют. Мы учитывали эти факторы при формировании городского бюджета. Будем держаться планки в 1 трлн 48 млрд рублей в доходной части, - заявил Корабельников.