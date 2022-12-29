Две семьи петербуржцев 40 лет живут в чужих квартирах из-за путаницы с вселением по ордерам

В Петербурге суд решал вопрос двух семей, которые уже 40 лет живут в чужих квартирах. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Удивительное дело пришлось рассматривать Фрунзенскому районному суду Петербурга. С иском сюда обратилась жительница квартиры на Расстанной улице, которая захотела приватизировать квартиру, полученную по ордеру еще 40 лет назад. Но оказалось, что женщина все это время жила в чужой квартире.

- Истец указала, что она с тетей проживают и зарегистрированы в квартире №12. В соответствии с техпланом общая площадь квартиры составляет 44,2 кв.м, что не соответствует сведениям, содержащимся в Едином госреестре недвижимости, где указана площадь в 44,3 кв.м. После детального изучения документов, установлено, что документация по квартире истца соответствует площади квартиры №9, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В суд вызвали представителя администрации района. Оказалось, что кто-то когда-то поменял номерки на дверях квартир. Вместо того, чтобы идти слева направо: 9, 10, 11,12, они шли 12, 11, 10, 9. Люди, въезжавшие в девятую и двенадцатую квартиры просто перепутали их местами.

Понять, когда произошла путаница, и кто поменял номера на квартирах, случайно или умышленно, сейчас уже невозможно. Тогда петербурженка потребовала поменять данные в Едином госреестре, чтобы приватизировать жилье. Но суд логично отказал, ведь техпаспорта квартир верные, а номер на двери можно повесить любой. Женщине посоветовали поменяться с соседями местами, но те идти на контакт отказались.

Теперь женщине предстоит либо договариваться с соседями, либо приватизировать их квартиру и жить пока в своей нынешней. Либо снова идти в суд, но уже с требованием о выселении.