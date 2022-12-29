В Фонде капремонта объяснили, откуда взялись неожиданные пени в квитанциях

В самом Фонде готовы пересмотреть начисления, если плательщик уверен в своей правоте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аккурат к Новому году часть петербуржцев обнаружили в квитанциях от «Петроэлектросбыта» неприятные сюрпризы: в графе о взаиморасчетах засветились немаленькие пени от Фонда капитального ремонта.

Люди пожаловался, что штрафные суммы ФКР стали им приписывать с ноября. При этом, как они уверяют, платили по счетам все исправно и вовремя.

- Ноябрьские 965 рублей я оплатил, наивно думая, что может что-то из старых долгов откопали. Однако в декабре снова потребовали пени на 764,97 рубля, - недоумевает петербуржец.

Другие пользователи предположили, что пени могли начислить по просроченным платежам прошлых лет. Такой же позиции придерживаются и в самом Фонде, куда обратилась за комментарием «Комсомолка».

- Нужно детально разбираться в каждом случае. Человек может утверждать, что исправно все оплачивал, но если посмотреть выписку по счету, то может выясниться, что некоторые месяца были не оплачены. Например, пять лет назад пропустил один месяц. Сложно сказать точно, однако без повода пени не начисляются: есть долг – есть пени, - разъяснили в пресс-службе ФКР.

В случае, если петербуржцы получили пеню за месяц, который точно оплачивали, и уверены в своей правоте, можно разобраться в ситуации со специалистами Фонда. У горожанина запросят документ об оплате и проверят правильность начислений.

Обратиться в ФКР можно по горячим линиям 703-57-30, 703-57-01, через сервис «Отправить обращение» на сайте самого фонда или во время личного визита в ФКР на Тобольскую, 6. По этому же адресу можно отправить и почтовое письмо с обращением.

Возможность решить вопросы в этом году у петербуржцев еще есть: 30 декабря ФКР проработает до 16.45. А в январе начнет работу с 9 числа.