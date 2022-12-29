Мощный пожар охватил 150 квадратных метров бизнес-центра «Берег» в Петербурге

Работников и посетителей бизнес-центра эвакуировали. Фото: Скриншот из видео

Бизнес-центр «Берег» загорелся в Северной столице в Калининском районе вечером в четверг, 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на проспекте Непокоренных поступило в 16:41. На место происшествия сразу отправились спасатели и специальная техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что горит складское помещение. Пламя охватило территорию площадью 150 квадратных метров. Из-за мощного огня пожару был присвоен повышенный уровень сложности. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Работники и посетители бизнес-центра эвакуированы.

На место ЧП приехали шесть пожарных машин и 30 спасателей. Причины и обстоятельства возгорания будут выяснять дознаватели. На 19:20 29 декабря пламя еще не ликвидировали. Работы по тушению огня продолжаются.