Неделя в Петербурге пройдет без осадков

Осадков в Петербурге нет уже 13 дней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первые цветы начали распускаться на территории Петербурга после 10-дневной солнечной погоды. На этой неделе тоже будет тепло. Главный синоптик города Александр Колесов, пообещал, что осадков не ожидается.

- Новая порция антициклона приходит в наши районы, но теперь уже с северо-запада. Снова будет сухо и, скорее всего, в течение всей недели, - написал Колесов в своем телеграмм-канале.

Несмотря на облака, солнце постоянно будет появляться. По ночам погода пока останется прохладной, температура воздуха приблизится к нулю градусов. Днем при этом воздух будет прогреваться до 10-13 градусов.

Осадков в Петербурге нет уже 13 дней. По словам синоптика, для середины апреля это не привычно. Ситуация приближается к рекорду 1965 года, когда осадков в городе не было в течение 22 дней.