Момент массовой аварии с участием 10 машин на Комендантском проспекте попал на видео

Один человек находится в тяжелом состоянии после ДТП. Фото: Скриншот из видео

Количество машин, пострадавших из-за наезда фуры на Комендантском проспекте, возросло до десяти. Массовое ДТП с участием одного грузовика и девяти легковушек произошло около 12 часов дня 17 апреля на пересечении с Легковой улицей. На опубликованных кадрах видно, как после жесткого столкновения поднялась густая пыль, некоторые машины сильно помялись.

- В результате ДТП пострадали восемь человек. Шесть из них госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести, - говорится в сообщении ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

После аварии в Выборгском районе сотрудники полиции проводят проверку и выясняют причины дорожно-транспортного происшествия. На месте аварии работают специалисты экстренных служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, по словам очевидцев, фура ехала с кольцевой автодороги, свернула на Комендантский проспект. Приближаясь к повороту на Парашютную улицу, водитель пытался заторморзить, но не справился с управлением и машина влетела в другие автомобили.