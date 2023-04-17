Шесть подъездных дорог к садоводствам в Ленинградской области отремонтируют летом 2023 года

Программа ремонта дачных дорог под Петербургом начнется летом 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург и Ленинградская область приступают к первому этапу совместного очень важного ремонта - ремонта подъездных дорог к садоводствам. Во время дачного сезона, который длится с середины весны до первых заморозков осенью, тысячи горожан выезжают за город на свои дачи. Поэтому эти дороги для них важны как никогда. Наконец-то сформирован список первых дорог, которые будут обновлены. Об этом 17 апреля 2023 года рассказали в комитете по дорожному хозяйству региона.

- Ленобласть и Санкт-Петербург согласовали первую совместную программу ремонта подъездных дорог к садоводствам. Этим летом дорожники обновят сразу шесть трасс в Гатчинском, Кировском, Лужском и Тосненском районах. Три региональные и три муниципальные, - отметили в администрации 47-го региона.

Так, в список "первооткрывателей" попали следующие дороги. Региональные:

- Чаща — Кремено (6 километров) в Гатчинском районе;

- Ящера — Дивенская — Кузнецово (5 километров от Красного Маяка в сторону Дивенской) в Лужском районе;

- Подъезда к деревне Захожье ( почти 5 километров) в Тосненском районе.

Муниципальные:

- участок дороги к массиву «Славянка» в Кировском районе;

- въезд в массив «Красницы» в Гатчинском районе;

- дорога Выборгское шоссе — Пасторское озеро во Всеволожском районе.

Когда именно начнется ремонт, пока неизвестно, так как только в апреле-мае дорожники должны получить субсидию на работы. Ожидается, что ремонт будет проведен в течение лета.