Эксперты горнодобывающей отрасли обсудили перспективы развития железнодорожной и портовой инфраструктуры

В Москве прошел форум «Горнодобывающая промышленность: Инвестиционные проекты и меры поддержки». Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

В Москве прошел форум «Горнодобывающая промышленность: Инвестиционные проекты и меры поддержки». Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская модерировала заседание рабочей группы «Логистика грузов: перспективы развития железнодорожной и портовой инфраструктуры».

В работе приняли участие заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, председатель Совета директоров Ассоциации морских торговых портов Денис Илатовский, заместитель Председателя Совета потребителей Сергей Нарышкин, а также представители АО «СУЭК», ПАО «Распадская», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «ОТЭКО».

В ходе обсуждений были подняты ключевые вопросы развития горнодобывающей отрасли как драйвера устойчивого развития регионов присутствия, а также смежных отраслей - портовой, железнодорожной (операторской, вагоностроительной). В том числе обсудили возможности создания системы планирования, которая позволила бы всем отправителям соблюсти баланс, пересмотра процесса регулирования портовой деятельности, проработки новых логистических маршрутов и много другое.

Модератор обратила внимание на то, что угольная отрасль остается одной из самых перспективных с точки зрения грузоперевозок. «Мы весь прошлый год и начало этого слышали, что рынок угля сокращается, что его потребление сокращается, тем не менее, основной драйвер потребления угля - Китай, за прошедший 2022 год расширил строительство угольных электростанций, ввод которых превысил объем закрытых электростанций по всему миру. При этом он еще дополнительно усилил добычу. Мы также слышим о восстановлении угольной генерации в Австрии, в Германии на фоне дефицита топливного ресурса», - сказала Ирина Ольховская.

В своем выступлении заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, отметил, что каждая отрасль или регион, при поддержке профильного министерства, сможет фиксировать определенные индикативы.

− Начиная с пожеланий, необходимо постепенно переходить к реалиям. Выстраивать баланс между индикативами. Тогда отраслям и регионам будет видно и понятно, какие объемы продукции они смогут вывозить. К этому однозначно нужно подходить и начинать в этой парадигме год 2024, − отметил Сергей Викторович.

В числе основных выводов дискуссии мнение Председателя Совета директоров Ассоциации морских торговых портов Дениса Илатовского о том, что требует рассмотрения возможность вывода портов из числа субъектов естественных монополий с целью увеличения инвестиционной активности бизнеса не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах, в том числе в арктической зоне.

Модератор и участники рабочей группы согласились с тем, что в сложившихся экономических реалиях для устойчивого развития необходимо вести работу по приоритетному развитию Восточного полигона в рамках утвержденного Правительством Российской Федерации паспорта проекта. В числе мер участники отметили необходимость пролонгации действий временных правил недискриминационного доступа в 2023 году; совместную работу Минэнерго и Минтранса по разработке индикативных планов не только для угольной, но и для других отраслей, включая российские железные дороги; ускоренному развитию уже принятых проектов припортовых станций как Новороссийск, Находка-Восточная, Лужская крайне грузонапряженных на сегодняшний день. Через порты южных регионов значительный объем грузов сегодня получают Индия, Корея и Китай. Важным аспектом Ирина Ольховская отметила возможность использования в проектах на юге положительного опыта Дальневосточных железных дорог - «виртуальной сцепки», что позволит увеличить провозную способность южных железных дорог.

Подводя итоги заседания рабочей группы, Ирина Ольховская подчеркнула, что для реализации экспортного потенциала страны необходимо использовать все возможности транспортной инфраструктуры, включая железнодорожную и интермодальную логистики, судоходные линии, порты. Но для необходимого синергетического эффекта потребуется консолидированная позиция всех участников отрасли, а также результативное взаимодействие бизнеса и органов власти.