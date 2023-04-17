«Душил и забил насмерть»: Рецидивист из Петербурга отделался сроком в 7,5 лет колонии за новое убийство и жестокие побои

Рецидивисту из Петербурга дали 7,5 лет за новое убийство и избиения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вынесли приговор рецидивисту за ряд преступлений, которые он успел совершить после того, как вернулся с "отсидки". Ранее уже судимый за убийство 43-летний мужчина снова убил человека, а также жестко избил еще двоих. За все обвиняемый по трем уголовным статьям получил 7,5 лет колонии строгого режима. Об этом 17 апреля 2023 года рассказали в Следственном комитете Северной столицы.

- Вечером 6 марта прошлого года мужчина, будучи пьяным, находясь в квартире одного из домов по улице Станюковича в Кронштадте, забил насмерть 64-летнего мужчину. Пенсионер скончался больнице, - рассказали в комитете.

В тот же день, когда после побоев в квартиру прибыли сотрудники скорой помощи, на лестничной клетке в парадной того же дома мужчина угрожал убийством врачу скорой помощи, а после схватил медика за горло и начал душить.

В ходе расследования выяснилось, что в конце осени 2021 года жестко избил 42-летнего знакомого в одном из домом на Ленинградской улице в Кронштадте.

По всем трем статьям мужчина был признан виновным и получил 7,5 лет тюрьмы.