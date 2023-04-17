Это разморозка: Рыбаки разоблачили торговцев первой корюшкой в Петербурге

Петербуржцы жалуются на размороженную корюшку на торговых прилавках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге открылся сезон корюшки. В городе на полтора месяца развернули лотки для продажи сезонной рыбки, ставшей визитной карточкой Северной столицы. Однако в социальных сетях горожане вздыхают не только из-за высоких цен на рыбу - доходит порой до 950 рублей за килограмм, - но и из-за качества. Многие отмечают, что корюшка-то не свежая.

- Они (продавцы,прим.ред.) ее замораживают и пытаются втюхать позже, а некоторые очень умные и на следующий год. Но мы же с вами знаем, как пахнет свежая корюшка, - пишут в сетях горожане.

Редакция spb.kp.ru решила проверить, так этот или нет. Мы отправились по нескольким точкам продаж. Оказалось, что 15 апреля открылись еще не все точки. Только некоторые нашли, что выложить на свои прилавки. В ряде мест начали торговать рыбой только с 17 апреля. Ценник у рыбки варьируется от 250 до 950 рублей. Однако самая дешевая прямо с мизинчик. Такой мелкой рыбкой толком и не полакомишься. На вопрос, свежая ли корюшка, продавцы отвечают следующее:

- Свежая. На Ладоге пойманная сетями, - уверяют торговцы.

Однако, как оказалось, горожане могут быть действительно правы, и далеко не вся корюшка свежая. Некоторая может быть прошлогодняя. Об этом spb.kp.ru рассказал капитан рыболовецкого судна Михаил Трунов. Михаил с рыбаками занимаются промысловой добычей корюшки. И первые снасти начали ставить только 17 апреля.

- Прогнозы неутешительные, у нас только лед сошел, сегодня первый день начали ставить снасти. Сейчас есть корюшка, но мало. Та, что покрупнее - ее в небольших количествах начали вылавливать где-нибудь в Красной горке, за дамбой. Ее вытаскивают сетям. А та, что мелкая - это прошлогодняя рыба, скорей всего, - объяснил рыбак.

Свежей рыбы пока еще мало, потому и ценник на нее высокий. Но не стоит спешить и бежать за рыбой. В мае стоимость корюшки должна снизиться, так как только тогда пойдет настоящий лов.

- В этом году начнем ловить только на майские праздники. Тогда рыба будет уже подешевле. Но промысел будет короткий и по объемам будет меньше корюшки, - отметил Михаил.

А раскрывать цены сбыта рыбак не стал. Лишь объяснил, что цена на корюшку не стоит на месте и меняется чуть ли не каждый день, в зависимости от объема и качества улова.

Напомним, что в Петербурге открыты 42 точки в 12 районах города по продаже корюшки. Сезон продлится до 31 мая включительно. После этого знаменитую корюшку можно будет найти в магазинах, но уже не в таких количествах.

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