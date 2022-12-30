Сложный год и новые возможности

У компании есть все необходимые мощности для содержания дорог. Фото: ОАО ««ЕвроТрансСтрой».

Сейчас «ЕвроТрансСтрой» (ООО «ЕТС») завершает капитальный ремонт моста через реку Ока на км 115+180 автомобильной дороги М-4 «Дон» (на работы ушло два с половиной года, переправу, по сути, построили заново). Кроме того, в настоящий момент в работе ООО «ЕТС» два моста в Ленобласти – через реки Волхов и Свирь. Эти абсолютно новые объекты, которые называют самыми крупными стройками 47 региона, планируется ввести в эксплуатацию на три года раньше срока.

АЛМАЗ В КОРОНЕ

О строящихся мостах хорошо известно. Напомним, что переправа через Свирь соединит два берега Подпорожья. Протяженность моста – 727 метров, ширина проезжей части – 7,5 метра. Мост через Волхов расположен рядом с городом Кириши. Его длина – 437 метров, а ширина – 13 метров.

Работы на этих объектах уже вышли на финишную прямую, завершить стройку планируется в следующем году. Мосты будут построены на три года раньше намеченного срока.

– Оба моста – и через Свирь, и через Волхов – являются стратегически важными для Ленобласти объектами, жители ждут их десятками лет. Мы изначально обещали администрации региона сделать все возможное, чтобы максимально сократить срок строительства, – комментируют ситуацию в ООО «ЕТС». – Конечно, есть определенные технологические процессы, которые длятся ровно столько времени, сколько необходимо. Например, невозможно нагрузить бетон, если он еще не выстоял. Но стройку можно ускорить за счет грамотных управленческих решений и правильной организации работы, быстрого подбора и закупки всех требующихся материалов.

А еще очень важна роль личности в истории.

– Например, руководителем контракта на мосту через Свирь является Сергей Дурягин. Человек с колоссальным опытом, мостовик до мозга костей! – отмечают в ООО «ЕТС». – Не сомневаемся, что переправа через Свирь станет алмазом в короне нашей компании.

Так же можно сказать и о руководителе контракта ООО «ЕТС» Виталии Сухорукове, который отвечает за переправу через Волхов. Его опыт в мостостроении уже больше четверти века. Например, он участвовал в строительстве Крымского моста и даже получил именную грамоту от президента России Владимира Путина.

– Каждый мост для меня – как ребенок, – рассказывал журналистам Виталий Сухоруков.

Мост через Волхов находится рядом с городом Кириши. Фото: ОАО ««ЕвроТрансСтрой».

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Отметим, что в наступающем году «ЕвроТрансСтрой» будет отмечать свое 15-летие. Компания, напомним, была создана в 2008 году. Первый серьезный контракт заключили в 2009-м, это было содержание дороги. А потом понеслось: за одним успешно выполненным контрактом следовал другой, предприятие стало по-настоящему многопрофильным: содержание, ремонты, капитальные ремонты, новое строительство...

Но в первую очередь ООО «ЕТС» – это компания, которая занимается мостами. К слову, мы назвали лишь самые крупные переправы. Помимо мостов через Оку, Свирь и Волхов, компания соединяет берега таких рек, как Малый Волховец и Ижора. При этом совсем недавно, в октябре, был заключен контракт на ремонт почти километрового моста рядом с Нижним Новгородом.

Развивается и сеть дочерних организаций. Так, за минувший год усилилось техникой и людьми ООО «ЕТС КРЫМ» (компания, которая обслуживает трассу «Таврида»). Работа у дорожников на Крымском полуострове непростая, ответственность за безопасность автомобилистов колоссальная!

– Недавно совершили плановую поездку в Крым. Проверили, в каком состоянии техника и базы, заготовлены ли противогололедные материалы. Снег-то уже везде пошел, в том числе и в Крыму, – рассказывают в ООО «ЕТС». – Кстати, по поводу противогололедных материалов: всегда запасаем их больше, чем нужно по нормативам. Условия могут быть разными, например, пошел ледяной дождь - и дорога как стекло. Важно быть готовыми к этому.

Идет работа и в Курской области. Там успешно решает задачи еще одна «дочка» «ЕвроТрансСтроя» – ООО «Терра». Компания осуществляет строительство, текущий и капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений.

СВОИМИ СИЛАМИ

Уходящий год получился для компании непростым, как и для всей страны, подчеркивают в ООО «ЕТС». Например, из-за введенных в отношении нашей страны западных санкций возникла проблема с приобретением техники и оборудования. Этот процесс идет, отмечают в ООО «ЕТС», но из-за разрыва логистических цепочек медленнее, чем раньше.

Вместе с тем любой кризис является окном для возможностей. Поэтому сейчас компания расширяет связи с турецкими и китайскими предприятиями. И открывает собственные производства. Так, в карельском Медвежьегорске у ООО «ЕТС» появился карьер для добычи щебня.

Как бы там ни было, в будущее «ЕвроТрансСтрой» смотрит с оптимизмом.

– Работа есть – и это самое главное. Государство утверждает, что не собирается сокращать финансирование дорожно-строительной отрасли. А мы уверены, что с нашим опытом и с таким количеством обученных людей и современной техники лишними на этом рынке точно не будем! – резюмируют в ООО «ЕТС».

Главным показателем в ООО «ЕТС» считают результат. Фото: ОАО ««ЕвроТрансСтрой».

НА ЗАМЕТКУ

На мосту через Свирь, как рассказали в администрации Ленобласти, используется особое покрытие – так называемый литой асфальт. Его особенность в том, что он не требует уплотнения катками, сам набирает прочность в течение короткого промежутка времени и доставляется на объект с завода в специальных машинах-термосах, разогретый свыше 200 градусов по Цельсию. Он защищает элементы пролетного строения, сделанные из металла и бетона, от коррозии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Дорожная отрасль влияет на экономику, туризм и комфорт жизни миллионов жителей России, и мы это понимаем. Поэтому берем на себя ответственность за качество выполняемых работ и объектов. Мы работаем в команде, и каждый сотрудник разделяет ценности компании. Поэтому объекты сдаются вовремя, без замечаний и качественно.

Наша компания растет и развивается, впереди много сложной, но интересной работы. Мы рады, что наш труд оценен партнерами и заказчиками. Но главное - это результат. Десятки километров дорог, мостов, введенных в эксплуатацию, делают жизнь жителей нашей страны качественней и проще».

(Сергей Ракчеев, генеральный директор ООО «ЕТС».)