«Петербургтеплоэнерго» готово к работе в «длинные» новогодние выходные

Фото предоставлено пресс- службой компании «Петербургтеплоэнерго».

В целях безаварийного прохождения новогодних праздников и обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в «длинные» выходные дни с 15.00 час. 30 декабря 2022 г. по 09.00 час. 9 января 2023 г. в компании «Петербургтеплоэнерго» вводится режим повышенной готовности по обеспечению надежной и безопасной работы.

В течение этого периода будут усилены круглосуточные дежурные аварийно-ремонтные бригады, организованы дополнительные обходы территории производственных объектов, запрещена парковка постороннего транспорта в непосредственной близости от производственных, административных и других объектов «Петербургтеплоэнерго».

В рамках взаимодействия с городскими и районными администрациями, территориальными органами МЧС организована работа по предотвращению и ликвидации возможных нештатных ситуаций на объектах компании.

Об аварийных ситуациях, связанных с теплоснабжением в зонах обслуживания ООО «Петербургтеплоэнерго», можно сообщить по телефонам:

Центральная диспетчерская служба: тел.: +7 (812) 233-00-08

Диспетчер по Ленинградской области +7 (812) 232-87-45

Диспетчер по Республике Карелии: +7 (8142) 76-98-30, +7 (8142) 76-97-91

Более подробная информация о контактах диспетчерских служб в районах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии размещена на сайте «Петербургтеплоэнерго» в разделе «Контакты».