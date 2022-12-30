Аномальное тепло и дождь накроют Петербург в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Петербурге будет плюс 4 и дождь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздник к нам приходит не белоснежный и красивый, а слякотный и дождливый. Новогодняя ночь в Санкт-Петербурге окажется очень теплой и пасмурной. Ночью с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года температура воздуха в Северной столице поднимется до аномальных значений в плюс 4 градуса. Поэтому те, кто хочет отправиться гулять на Новый год, пусть не забудут про зонты и непромокаемую обувь. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Циклон «Liddy» продолжает смещаться в нашу сторону и завтра принесет очередные дожди к Санкт-Петербургу. Ну а с Новым годом, все без изменений. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь очень тепло плюс 3-4 градуса и дождь. Так что кто планирует гулять идти, то берите зонт. Конечно, по такой погоде самое хорошее решение это встречать Новый год за городом, там не будет так заметно всей городской слякоти, - отметил синоптик.

В первые дни января будет тепло. Похолодание ожидается только в ночь на 2 января, лишь тогда температура воздуха снова опустится ниже нуля градусов.